Diez empresas estadounidenses, testigos del potencial ourensano

Sarah Ahmadian, Seamless Planet:"Esta provincia tiene mucho que ofrecer, muy pocos la conocen"

La empresa turística Seamless Planet quiere añadir nuevos destinos a su oferta, por lo que considera que la experiencia en Ourense, "un lugar que muy pocos conocen", ha sido muy positiva, según afirma su fundadora, Sara Ahmadian.

"Cuando la gente piensa en España, hablan de Barcelona o Madrid, se necesita saber más de esta provincia, tiene mucho que ofrecer, es muy emocionante estar aquí", señala la norteamericana.

Loretta Sánchez, Chapman University: "Nos interesa que nuestros estudiantes salgan al exterior"

La excongresista Loretta Sánchez no quiso perderse la segunda edición de la misión comercial, en este caso representando a la Universidad de Chapman (California). La institución busca entrar en contacto con el Campus de Ourense para fomentar el intercambio de estudiantes. "Nos interesa ser cada vez más globales, que nuestros estudiantes salgan al exterior para practicar el español, que cada vez es más importante. Ourense es un gran sitio para ello", afirma.

Nelson Ramírez, Asociación Cámaras Latinas: "Sectores como el tecnológico tienen mucho que ofrecer"

El representante de la National Association of State Latino Chambers of Commerce, Nelson Ramírez, explica que dado el carácter de su asociación, la posibilidad de hacer negocio en suelo español es muy atractiva."Buscamos oportunidades entre las cámaras latinas y españolas porque vemos muchas oportunidades en sectores como el tecnológico o el agroalimentario. Nos guataría trabajar con productos de aquí, como pueden ser los vinos", señala.

Jarrod Lubin, Park Street Companies: "Estoy seguro de que podemos llevarnos productos a EEUU"

Park Street Companies, compañía especializada en la distribución de bebidas alcohólicas, puso sus ojos en la provincia de Ourense por su capacidad en el sector vitivinícola.

"Aquí hay un mercado muy interesante y estoy seguro de que podemos llevar los productos a Estados Unidos. Trabajamos con más de 3.000 del mundo y no tenemos ninguno de esta región, sabemos de su potencial y trabajamos con muchas compañías para hacerlo posible", dice Jarrod Lubin.

Niels Merino, IbMilwaukee: "Queremos ampliar nuestros horizontes, vemos oportunidades"

Niels Merino, a cargo de IbMilwaukee, compañía con 87 años a sus espaldas, tiene entre sus objetivos facilitar la vida de las personas con problemas de visión con material adaptado y también comercializar productos militares.

"Vemos oportunidades con empresas que hagan material militar para representarlos y convertirnos en su comercializadora, queremos ampliar nuestros horizontes", indica Merino, que trabaja también con compañías que fabrican piezas de aviones.

Christine Wranke, Sister Cities International: "Trabajar con nuevos mercados es clave en la economía actual"

Fundada en 1956 por el que fuera presidente de EEUU Dwight Eisenhower, Sister Cities International estuvo representada por Christine Wranke, que no ocultó la ilusión por la posibilidad de conocer una región de la que no había escuchado hablar.

"Estoy muy interesada en trabajar con un nuevo mercado, eso es una parte muy importante de la economía actual, porque hablar con toda esta gente es muy interesante", comenta la empresaria.

Cary Pollak, International Cuisine: "Es una maravillosa oportunidad para conocer nuevos platos"

El crítico gastronómico Cary Pollak desembarcó en Ourense con el objetivo de profundizar en una gastronomía que gana peso mundiamente, por lo que no quiso perder la oportunidad de probar nuevos platos. "Estoy muy interesado en la comida, es mi profesión desde hace muchos años y esta es una maravillosa oportunidad para conocer nuevos sabores", destaca Pollak, que reconoce que la amplia colonia hispana en EEUU obliga a fijarse en España.

Aaron Kirsh, CNS Global: "Conectamos a las empresas para hacerlas más competitivas"

CNS Global trabaja con empresas para recomendarles posibilidades de inversión para mejorar sus cifras, entendiendo que hay una industria en Ourense que puede ser un potencial cliente. "Representamos compañías que quieren crecer, conectándolas con nuevos mercados para hacerlas más competitivas", afirma Aaron Kirsh, que contribuye también a mejorar la eficiencia energética de los productos. "Queremos acuerdos bilaterales", resume el empresario.

Yoram Harari, InterAmerican Power Projects: "Vi la invitación y no me lo pensé, podemos expandirnos más"

InterAmerican Power Projects tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de las empresas, algo que ya ha puesto en marcha no muy lejos de Ourense, en la localidad portuguesa de Viana de Castelo, por lo que ve en Ourense una buena oportunidad, según uno de sus socios, Yoram Harari.

"Tuve la invitación y no me lo pensé, veo un mercado para expandirnos porque sé como estamos trabajando en Portugal y hay oportunidad de mejorar", resalta Harari.

Thomas Reott, Embajada EEUU en Madrid: "Iniciativas de estas características son imprescindibles"

El consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Thomas Reott, destaca la necesidad de facilitar las inversiones de empresas norteamericanas en nuevas regiones. "En un mundo tan global, iniciativas de estas características son imprescindibles, las relaciones deben llegar a todos los niveles. Cada vez estrechamos lazos con más sitios, hay que buscar nuevas oportunidades. España es mucho más que Madrid", sostiene.