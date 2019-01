Las diez empresas ourensanas líderes en empleo suman 13.600 trabajadores

Pocas pero con músculo laboral. Las empresas ourensanas con más potencia en empleo siguen demostrando su fortaleza y entre las diez primeras por número de trabajadores sostienen a 13.628 personas. Son la excepción en una provincia con microempresas, pero su papel es relevante. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), había el año pasado 23.291 empresas activas (frente a las 23.140 del año anterior), pero más de la mitad (12.505) carecen de trabajadores. Por el lado inverso, con más de un millar de empleos, hay cinco compañías.

El grupo Coren lidera el ránking con 3.542 empleos, distribuidos de la siguiente forma: Coren, 1499 trabajadores; Coren Agroindustrial, 250; Sumicor, 150; Coren Grill, 92; Gallega de Alimentación, 150; Frigolouro, 820; Novafrigsa, 291; empleados en explotaciones, 290.

Por sectores, el textil sigue demostrando su fortaleza, sobre todo con Sociedad Textil Lonia, con 2.500 empleos gracias a su presencia en países de cuatro continentes. Adolfo Dominguez emplea a más de 1.300 personas y cierra el tridente Roberto Verino, superando los 400.

Pero también el ámbito sociosanitario y el termalismo demuestran su potencial. La Fundación San Rosendo emplea a 1.850 personas en 70 residencias y los balnearios de Arnoia, Laias y Lobios

Constructoras como Copasa, distribuidoras como Cuevas, firmas de componentes aeronáuticos como Coasa o del automóvil como Cie cierran el top ten del empleo de los grandes números. Empresas históricas ourensanas han demostrado el éxito del relevo generacional. Es el caso del Grupo Pérez Rumbao, con unos 1.300 empleos (la mitad en Ourense) y liderando en Galicia el sector de comercialización de vehículos. José Ramón Pérez Nieto, presidente del grupo, indica que a pesar de la expansión, "la apuesta por el progreso de su lugar de origen, Ourense, resulta a todas luces incontestable".

Pero, además, adelanta un futuro alentador: "Nuestra versatilidad para responder en cada momento a los dictados del cliente nos permiten entrever que los próximos años seguirán teniendo signo positivo en el crecimiento tanto de facturación como de número de trabajadores", Eso sí, "siempre que no se produzcan intervenciones desafortunadas por parte de las administraciones que puedan paralizar las expectativas de empresarios y consumidores”.

Los retos

Las actividades industriales promueven importantes bolsas de empleo y generan valor. Andrés Mazaira, coordinador del Observatorio Económico Ourensán, destaca que "tenemos grupos muy potentes y muy diversificados", pero pide "planes de crecimiento para que el tamaño medio de las empresas crezca". Percibe que ese es el reto, "hacer crecer sectores como el agroalimentario, el extractivo, el textil o el de la automoción, donde somos muy competitivos".

Mazaira también ve "necesarios los procesos de cooperación y comercialización inteligentes", pero alerta de que "el factor mano de obra empieza a estar distorsionado" por los procesos de digitalización y robotización en ciernes. Es por ello por lo que apuesta por "potenciar el talento, porque eso es lo que piden también las empresas y te lo dicen cuando hablas con ellas".

Es decir, el futuro pasa por mejorar la formación para que acompañe a las empresas en su proceso de consolidación y crecimiento. El presidente del grupo Pérez Rumbao subraya "el compromiso que venimos manteniendo con la formación profesional de los jóvenes, a través del convenio para prácticas profesionales y formación dual, que nos lleva a contar con 45 colaboradores de los cuales más de la mitad desarrollan su labor en la compañía en Ourense".

Hay empresas industriales que llevan una trayectoria expansiva en sus actividades, por lo tanto en el empleo. Un ejemplo es Aceites Abril, "una empresa en la que teníamos hace quince años 30 empleados y en la actualidad somos 140", detalla Elena Pérez Canal, directora de márketing de una compañía que crece a gran velocidad, sobre todo desde que ha inaugurado la refinería de San Cibrao en el 2015.

Además de su gran capacidad de facturación y de mantenimiento del empleo, el sector industrial es el que mejor paga a sus trabajadores, aunque con matizaciones. Mario Franco, secretario provincial de UGT distingue entre sectores. Por un lado, el textil y por el otro, "as empresas da automoción e ogallá todas as empresas fosen como o sector do automóvil". Este dirigente sindical lamenta que en Ourense "haxa unhas poucas empresas con gran capacidade laboral e para de contar porque o resto son micropymes".

El grueso de las empresas ourensanas son, efectivamente, de pequeño tamaño y las grandes son la excepción. De hecho, 7.179 empresas tienen entre uno y dos empleados.

La Xunta es la administración con más trabajadores

El tópico indica que Ourense es una provincia de empleados públicos. La verdad es que las diferentes administraciones son un cómodo colchón laboral, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen la condición de funcionarios. Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en el pasado año 18.347 personas trabajaban en alguna de las diferentes administraciones.

Según la misma fuente, la Xunta es la que más trabajadores sostiene en la provincia de Ourense, con 10.947, es decir, más de la mitad de los empleados públicos. Se sitúa a continuación la Diputación y los 92 concellos de la provincia que, sumados, llegan a 4.396 personas. La administración central del Estado, que ha venido perdiendo competencias en los últimos años, mantiene aún en nómina a 2.589 personas en la provincia. Por último, la Universidad emplea en la provincia a 415 personas.

Ourense es, con todo, la provincia gallega con menos trabajadores en la función pública ya que en Lugo se cuantifican 19.632 trabajadores. En Pontevedra hay 44.937 empleados públicos y lidera la clasificación A Coruña con 63.956 trabajadores, con un peso determinante los servicios centrales de la Xunta, ubicados en Santiago.

Tampoco en la administración pública ourensana —al menos en la cifra global— tiene mayoría la mujer ya que de los 18.347 trabajadores 8.060 son mujeres y los 11.572 restante son hombres. Sin embargo, por administraciones hay situaciones donde el caso es inverso: la Xunta emplea a 3.490 hombres y a 7.450 mujeres en la provincia. En la administración local casi se iguala la cifra, con 2.038 y 2.106, respectivamente. Por su parte, en la Universidad trabajan 324 hombres y 278 mujeres. Es en la Administración central donde se produce el desequilibrio, con 1.700 hombres y 889 mujeres

Pese a que la Administración es uno de los sustentos laborales de Ouremse, el número de efectivos se ha reducido en los años de la crisis y recortes. En el año 2008, a comienzos de la crisis en la provincia había 19.208 empleados públicos. También en aquella ocasión la Xunta era la mayoritaria, con 10.930 trabajadores. La administración local tenía 5.455 y el Estado, 2.652. La única que creció fue la Universidad, que entonces tenía 171 empleados.n