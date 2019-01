Dimisión de Araújo: "Non se pode gobernar a base de selfies e insultos"

José Araújo, hasta ahora portavoz del Partido Popular en el Concello de Ourense, ha señalado que renuncia a su acta de concejal y se da de baja en el partido porque señala que no quiere seguir formando parte de un gobierno y una corporación que "non cumpre as expectativas que ten esta cidade". "Goberno e oposición temos/teñen a culpa de que as cousas importantes da cidade non avancen", señala el hasta ahora edil, que explicó que informó esta mañana de su renuncia al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, y al presidente de los populares en la provincia, Manuel Baltar.

"Non me vexo nunha corporación ao mesmo ritmo que se está marcando na corporación actual", explicaba Araújo. En su explicación ante los medios aseguraba que no se ve en una futura corporación "sen presupostos, sen PXOM e nunha corporación coa dinámica que amosamos nos últimos meses".

Para Araújo es necesario cambiar la dinámica en la que se encuentra el Concello de Ourense. "Esta ciudad non se vai gobernar nin a base de selfies nin a base de insultos", señaló en referencia a algunos de los miembros de la corporación y añadió que el diálogo era necesario. "Todos temos que falar máis e chegar a máis acordos", indicó.

Explicó que recibió propuestas de diferentes partidos de cara a las municipales de mayo, entre ellas de Ciudadanos, pero que en los próximos días le toca "reflexionar sobre o meu futuro político". Afirma que para él es necesario "poñer uns días de por medio para tomar unha decisión".

Sobre los próximos comicios, señaló que tiene la sensación que la "próxima corporación vai ser máis útil para a cidade"

José Araújo calificó este día como "duro" ya que para él "se fai moi duro dar este paso".