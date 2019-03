El dimitido en NNXX matiza ahora sus críticas al alcalde

Al día siguiente de conocerse que un segundo miembro de la directiva de Novas Xeracións en la ciudad abandonaba la militancia y sus cargos, aludiendo a un descontento con la línea del partido a nivel local, con el alcalde, Jesús Vázquez, y con la estructura provincial; el dimitido se desdijo y, presionado por sus declaraciones previas, se vio obligado a desdecirse, señalando que su decisión "no significa que no haya que reconocer en la práctica el trabajo realizado por personas como Jesús Vázquez Abad y su equipo, a pesar de mi descontento y la ilusión que he perdido en este proyecto".

Así se manifestó Christian Alejandro Silva Reinoso, quien era hasta hace dos semanas coordinador general de la formación juvenil, y cuya marcha se unió a la del entonces presidente, Serxio María Rodríguez. Ante la referencia al alcalde recogida por este periódico el jueves, entre otros motivos que Silva mencionó, Jesús Vázquez echó balones fuera, desvinculándose totalmente de la decisión, ya que aseguró que todo se debía a una "terxiversación" de la información y que no había sido dada por el propio implicado. El regidor y presidente de la junta local del PP reivindicó la independencia de NN.XX. y, ante las dos marchas, dijo que "haberá outros intereses distintos, pero non son enfrontamentos con Jesús Vázquez Abad".

Christian Silva, el miércoles: "Descontento con el alcalde"

(...)"Es descontento en general, son muchas cosas (...) con el partido a nivel de Ourense, a nivel local, a nivel de organización (eh) a nivel de todo, de la línea del partido a nivel local, con el alcalde, la provincia (mmm), ¡qué decirte! (...) son muchas cosas, además, internamente, por decirlo así, es, digamos, si suena así exagerado, una dictadura orgánica (...). bueno yo llevo seis años en el partido (...). habíamos formado el grupo, la organización local, pero ya llega un momento en que uno ya no puede más (...) no cuentan, hay mucha falsedad, bueno, está también el tema del presidente provincial, que es Parente, que no lo quitan, es todo, manchan la imagen de Nuevas Generaciones; mucho oportunismo, y poco más, entre otras muchas cosas".

Jesús Vázquez, el jueves: "Hai unha terxiversación"