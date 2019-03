La Diputación bordea la deuda cero y el ahorro se sitúa en cifras de récord

La Diputación ha liquidado el presupuesto de 2018, con el que se consolidad el ansiado objetivo de la deuda cero en el organismo provincial y un remanente de tesorería de hasta 34,5 millones de euros, una cifra notablemente superior al cierre del ejercicio anterior, en el que se había alcanzado la cifra de 26,5 millones.

Para el gobierno provincial es una cifra "histórica" consecuencia de una "xestión económica non coñecida ata a data", y que posiciona a la Diputación de Ourense en una estupenda situación para seguir adelante con los planes de mandato y desarrollar "proxectos de envergadura, como el Centro Galego de Innovación de Formación Profesional.

"Sen xestión, non hai política", señaló el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, tras conocer los resultados de la liquidación del año presupuestario recién finalizado, entregada por el servicio de Intervención. Los datos "non podían ser mellores", afirma el presidente provincial, al alcanzarse el mayor remanente de tesorería en la serie histórica de la Diputación, fondos líquidos o endeudamiento. El resultado presupuestario supera los 27,9 millones de euros.

"Somos previsibles"

"O persoal ao servizo desta institución interpretou perfectamente as directrices do noso plan de mandato. Iso quere dicir que hai unha planificación, somos previsibles, cúmprense obxectivos e estas son as cousas que importan á provincia de Ourense, presentar unhas contas como ningunha outra pode presentar, sendo os primeiros en aprobar as do ano seguinte en toda España", afirmó Baltar.

En este caso, la liquidación de las cuentas, que muestra una disposición de fondos histórica, dibuja una institución "saneada" que puede poner en marcha nuevas actuaciones del plan de mandato. "A Deputación chega a todos os lados do territorio, e mesmo máis aló do territorio, é capaz de traballar no ámbito da identidade, e estas actuacións fan que sintamos un orgullo de traballar nesta institución, que se proxecta nacional e internacionalmente nos foros de vangarda a través das redes de gobernos provinciais.

La liquidación presupuestaria revela además que la deuda contraída por la Diputación de Ourense ha seguido las previsiones previstas, con tan solo un 5,9% de porcentaje de endedeudamiento, y en las próximas semanas se alcanzarán los cero euros pendientes de pago, tal y como había avanzado en numerosas ocasiones Manuel Baltar, que situaba el horizonte del fin del endeudamiento en mayo de 2019. Puede ser, según indican desde el gobierno provincial, incluso antes. Contrasta este porcentaje de deuda con el 12,39% con el que se cerró 2017 o, ampliando el marco, con el 116% que se registraba en 2011.

Con solvencia

El remanente de tesorería – la solvencia o capacidad económica de una administración para afrontar las deudas– llegó a 34,5 millones de euros, frente a los 26,4 de 2017; los 26,7 de 2016 y 2015; o los 25 millones de 2014. El fondo líquido en las cuentas –el dinero de la Diputación en las cuentas– asciende a 47,7 millones de euros.

Por su parte, el resultado presupuestario –la diferencia entre ingresos del ejercicio y los gastos, excluidos activos financieros– se situó en 2018 en 27,9 millones de euros, por encima de los 23,3 del ejercicio anterior y los 18 de 2016.

El remanente permite mayor inversión

El remanente de tesorería permitirá financiar proyectos innovadores, como el Centro de FP, y, al igual que en años anteriores, se puede destinar también a otras facetas. Por ejemplo, el pasado año, este sobrante se empleó en amortizar el endeudamiento, algo habitual, que suele hacer mediante la correspondiente modificación presupuestaria.

También se suele destinar a gastos generales e inversiones en los concellos, cuyos fondos se liberan periódicamente a través de modificaciones de crédito en función de los proyectos que se pongan en marcha.

Los presupuestos de 2019 ahora en vigor, y aprobados el pasado mes de septiembre, ascendían a 82.700.000 euros, siguiendo la fase expansiva de los últimos años y recogiendo la consecución de la deuda cero.