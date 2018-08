La Diputación cumple el plan fijado para equilibrar el gasto

La Diputación presenta un "total cumprimento" de los objetivos fijados en el plan económico financiero que tuvo que aprobar el pasado ejercicio tras incumplir la regla de gasto en el ejercicio de 2016. Así lo refleja la consellería de Facenda en un informe emitido recientemente que constata que la institución provincial hizo los deberes contemplados para equilibrar el gasto a mayores del permitido, lo que permite que la Diputación deje de estar bajo la tutela de la Xunta.

"Á vista dos datos sobre a liquidación do exercicio 2017, a Deputación presenta cumprimento dos obxectivos previstos no seu plan tanto en estabilidade orzamentaria como na regra de gasto, o que fai apuntar un retorno á senda da estabilidade e crecemento para a entidade e, en consecuencia, o cumprimento do plan á súa finalización", explica la dirección xeral de Política Financiera, Tesouro e Fondos Europeos en su conclusión del expediente.

La obligación de redactar un marco para la contención del gasto surgió por un incorrecto uso del remanente de tesorería, lo que provocó que el departamento de Intervención detectase el error. Al no ser una causa estructural, ya que la institución camina "cunha excelente xestión económica", tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones el presidente del gobierno provincial, Manuel Baltar, tuvo que acogerse a una serie de medidas como la tramitación de los gastos superiores a 2.000 euros con una propuesta firmada por el jefe de servicio, aumentar el importe de la amortización de la deuda y destinar la mitad de las modifcaciones de crédito a inversiones financieramente sostenibles.

Con el plan aprobado en pleno el pasado verano y corregido, tras detectarse un error técnico, en noviembre, el gobierno provincial aprovechó la primera modificación de crédito del 2018 para solventar el problema generado, tal y como ha constadado la Consellería de Facenda, de superar en unos 600.000 euros el límite de gasto contemplado para el ejercicio de 2016.

Precios del Paco Paz o ayudas de cooperación, en la junta de gobierno

La junta de gobierno de la Diputación fijó en su reunión de ayer los precios públicos por la prestación de servicios y la realización de actividades en el Pazo dos Deportes Paco Paz, que se aplicarán desde el 1 de septiembre. Las tarifas varían según las actividades.

Asimismo, en la reunión también se aprobó una ayuda de 200.000 euros para el Concello de Cortegada, destinada a mejorar su campo de fútbol, mientras que también se modificó el Plan provincial de cooperación a las obras en lo que respecta al Concello de A Veiga, que incorpora la pavimentación de dos núcleos. Por otro lado, se dio luz verde a la expropiación forzosa urbanística para ejecutar la mejora de unas aceras entre Fonteboa y la N-525, en San Cibrao.

Por último, el gobierno provincial aprobó la resolución de la convocatoria del concurso para la concesión de ayudas para gastos de inversión de asociaciones vecinales, con una dotación de 99.993 euros.