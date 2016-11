El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha avanzado hoy la posibilidad de celebrar "plenos ciudadanos", abiertos a los vecinos, para "acercar" la institución provincial a toda la ciudadanía y que puedan plantear sus preguntas incrementando así "la participación y transparencia", dos "ejes estratégicos" de esta institución, ha reivindicado.



Así lo ha indicado hoy a los medios de comunicación presentes en la jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración de la cuarta "Semana escolar da provincia e a túa deputación" que organiza el gobierno provincial y que contó con la presencia de estudiantes del centro educativo Maristas y personas que han acudido a título individual.



En declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que esta es "una de las muchas ideas" en las que trabaja el ente provincial dentro de ese espíritu de "innovar públicamente" y que permitiría "darle a los ciudadanos la palabra".



Actualmente, los ciudadanos únicamente pueden aportar sus propuestas y quejas a través de los grupos políticos para su debate en el pleno y también tienen la opción de realizar una interpelación al final del pleno provincial.



Desde hace unos meses, la institución impulsó otra fórmula por la que pueden realizar sus preguntas, a través de la página web de la diputación provincial, al propio presidente provincial, quien se compromete a contestar todas "en un plazo máximo de cinco días".



El siguiente paso, ha abundado Baltar durante un pleno informal, en el que ha respondido a las cuestiones que le han planteado tanto estudiantes como público asistente, es celebrar un pleno ciudadano.



"Si alguno quiere participar de forma directa y no a través de canales normales, porque no se sienten representados, debe existir la posibilidad que ya tienen electrónicamente de presentarse en el salón de plenos e interpelar cualquier cuestión", ha enfatizado.



Ha incidido en que "los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos pero si hay administración cercana a los ayuntamientos es la diputación" por lo que ha defendido la necesidad de abrir la institución "a sus dueños que son los ourensanos".



Para ello, la diputación tendría que recoger, al menos, cerca de treinta preguntas, que una vez que cuenten con el visto bueno, se llevarían a un pleno, que "no tiene por qué ser en el salón de plenos", y que se celebraría en cualquier ayuntamiento.



Otro de los retos pendientes, que ha planteado Baltar, es la necesidad de "modificar la Ley Electoral para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes".



Durante el pleno informal celebrado en la jornada de puertas abiertas, varios estudiantes, que han ocupado los escaños del salón de plenos, han trasladado a Baltar diversas preguntas relacionadas principalmente con la historia y funcionamiento de la diputación provincial. Previamente, han recorrido las diferentes salas que conforman la institución provincial.