La Diputación impulsará el yoga termal en los balnearios

Los habitantes de aquellos concellos de la provincia que posean establecimientos balnearios podrán sumarse al programa "Ioga Termal", que pomueve la Diputación Provincial. Basado en el programa "Wellness", consiste en la realización de determinadas prácticas de relajación profunda en agua termal. Su ejercicio conlleva importantes beneficios para la salud mental y corporal, según indicó Cristina Pérez, profesora de yoga de la Universidad de León y fundadora, a la vez quee directora, de la asociación Wellness. Además, es formadora en "Hatha Yoga".

El anuncio fue realizado después de la reunión que mantuvieron Cristina Pérez y el presidente de la Deputación, Manuel Baltar. En esta cita también estuvo presente Jorge Pumar, diputado y vicepresidente segundo del organismo provincial.

"Trátase dun novidoso método patentado por Cristina Pérez, que xa se experimentou con éxito nas Burgas", explicóo Manuel Baltar. El presidente de la Deputación continuó aludiendo al principal objetivo perseguido con este programa: "Que esta iniciativa baseada na auga termal se estenda aos balnearios da provincia de Ourense ao longo de 2019, para que os veciños dos concellos termais poidan acceder a esta actividade innovadora, que lle da un pulo ao noso termalismo".

La iniciativa será desarrollada por el Área de Termalismo e Emprego de la Diputación, órgano que diseñará las programaciones conjuntamente con los concellos y los propios balnearios. El programa busca convertirla "nun clásico do termalismo ourensán co paso do tempo", según apuntó el presidente de la Deputación. En este sentido, Manuel Baltar resaltó que el éxito alcanzado en las Burgas ourensanas permite pronosticar que también conseguirá un resultado exitoso el programa diseñado para la provincia.

Buscando la "calma mental"

El método "Wellness", que promociona la asociación del mismo nombre que preside la ourensana Cristina Pérez combina las sesiones en agua termal con las que se desarrollan en la sala. Las prácticas incluyen un circuito termal, junto con prácticas de relajación y ejercicios para aprender a respirar correctamente, al objeto de que los asistentes puedan reeducar sus respiraciones.

Los fines que persigue este método se resumen en la eliminación de la tensión corporal y la consecución de la "calma mental". La combinación de yoga con terapias de agua termal posibilita tratar el dolor originado por la tensión corporal y actuar ante diferentes problemas de salud, como el insomnio, estrés, ansiedad, depresión, problemas respiratorios, dolores articulares y de la piel.