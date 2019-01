La Diputación incrementa las ayudas a la natalidad en 2019

La Diputación de Ourense, a través de un convenio de colaboración con Abanca, concedió 1.274 ayudas de apoyo a la natalidad a familias ourensanas, de un total de 1.314 solicitudes. El programa "ChegOU"–el popular "cheque bebé"–consiste en una tarjeta de prepago destinada a la adquisición de productos higiénicos, alimentarios o de salud relacionados con el primer año de vida del bebé. Las compras han de realizarse en farmacias y parafarmacias. El importe del programa en 2018 ascendió a 339.300 euros y es el tercer año que entra en funcionamiento.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el delegado territorial de Abanca en Ourense, Rubén Saavedra, firmaron el convenio de colaboración para continuar el proyecto, que otorga 300 euros por bebé, en 2019. En los próximos días se abrirá la convocatoria de esta nueva edición, a la que el ente provincial dedica una partida de 400.000 euros. "Na liña do reto demográfico, estas axudas son unha aposta por Ourense, e as cifras do ano anterior reflicten que só oito concellos da provincia non presentaron solicitude, o que significa que en 84 municipios si houbo nacementos e as familias tramitaron as axudas", señala Baltar. Los concellos que no se presentaron al programa son Arnoia, Chandrexa de Queixa, Beariz, Calvos de Randín, O Bolo, Sarreaus, A Veiga y Verea.

La condición de adquirir los productos en farmacias y parafarmacias "contribúe a dinamizar estes establecementos da provincia no que se refire aos produtos de primeira necesidade para os bebés", en palabras del presidente provincial.

El delegado de Abanca, Rubén Saavedra, subraya la "experiencia de décadas no ámbito dos medios de pago", para que los beneficiarios del programa accedan de forma fácil a los productos. "Son máis de 4.100 os beneficiarios que xa dispuxeron destas vantaxes e máis 1,2 millóns de euros repartidos en axudas", señaló Saavedra.

Apuesta por la gestión telemática y agilización

Una de las apuestas del programa ChegOU es el "papel cero", es decir, todas las solicitudes se hacen de forma telemática. Se empleó la plataforma informática http://natalidade.depourense.es y el tiempo medio entre la solicitud y la resolución fue de 24 días; mientras que los beneficiarios tardaron, de media, 29 días en recibir la tarjeta.

Como mejora en la gestión, se introdujo la opción "Anticipa", teniendo en cuenta las complicaciones de las primeras semanas de maternidad y paternidad. "Posibilita as futuras persoas beneficiarias, con carácter previo ao parto, a presentación dunha presolicitude dixital que inclúe os datos necesarios para que a administración comprobe anticipadamente os requisitos que darán dereito á axuda", explican desde la Diputación. A esta forma de agilizar los trámites se presentaron 298 personas.