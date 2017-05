La Diputación pedirá a Fomento una conexión ferroviaria de calidad con Lugo y Vigo

La Diputación de Ourense ha aprobado este viernes instar al Ministerio de Fomento a agilizar todos los trámites para la llegada a la ciudad de la Alta Velocidad ferroviaria y para una conexión "de calidad" de la capital con Vigo y Lugo, con el objetivo de que "siga siendo el punto nodal ferroviario de Galicia".

Así lo ha defendido este viernes el portavoz 'popular' Plácido Álvarez en un pleno en el que también se ha acordado instar a Abanca a "colaborar" en la prestación de servicios a los ayuntamientos del rural, instalar oficinas móviles en las localidades donde ya no hay oficina física y formar a los habitantes del rural en el uso de la banca electrónica.

Esta propuesta, aprobada con los votos del PP, recorta la moción inicial presentada por el PSOE, que reclamaba a la Diputación que se replantease sus convenios de colaboración con la entidad financiera en el caso de que se cierre oficinas en el rural.

El Partido Popular ha logrado el apoyo de todos los grupos, a excepción del BNG, para sacar adelante una enmienda de modificación a la propuesta de Democracia Ourensana (DO) para conectar por Alta Velocidad Ourense con Lugo y Vigo.

La propuesta inicial presentada por Armando Ojea (DO) pedía a Manuel Baltar que "instase" a Fomento para "agilizar los plazos de conexión" de la capital ourensana con las otras dos ciudades, con el objetivo de convertirse en "la estación central de Galicia".

El acuerdo final, redactado por el PP, aboga por una "conexión ferroviaria de calidad" entre Ourense y las otras dos capitales gallegas.



NECESIDAD DE ESTABLECER PLAZOS

Ante las preguntas de los portavoces del resto de los grupos, el `popular` Plácido Álvarez ha aclarado que esa conexión será a través de la Alta Velocidad.

Álvarez ha explicado que la postura del ente provincial es la de "reclamar" a Fomento la planificación de una estrategia para abordar estas conexiones "estableciendo plazos sucesivos".

También ha defendido que "Ourense seguirá siendo el punto nodal ferroviario" de Galicia, ya que de su futura estación partirán tres líneas que la comunicarán con las ciudades de Santiago, Vigo y con Lugo-Ferrol.

El portavoz del PSOE, Francisco Fraga, ha insistido en que "es imprescindible" que Ourense se conecte directamente con Vigo, con el objeto de "aprovechar las sinergias con la zona más industrializada de Galicia".

El BNG se ha abstenido porque y se ha quedado solo en su propuesta para crear un "galitren", un servicio público dependiente de la Xunta "que aglutine toda la oferta ferroviaria de la Comunidad", según ha explicado su portavoz Ramiro Rodríguez.

DEFENSA DE LAS OFICINAS BANCARIAS EN EL RURAL



Por otra parte la diputada socialista Isabel Álvarez ha presentado una propuesta para que la Diputación revise sus convenios de colaboración con Abanca en el caso de que la entidad recorte sus oficinas en el rural. Álvarez ha defendido la oportunidad de la propuesta a raíz de las movilizaciones en O Irixo y de Ramirás que "han conseguido frenar de forma momentánea" el cierre de oficinas en sendos municipios.



El PSOE ha criticado que el cierre de oficinas supondrá el cierre de los negocios en las cabeceras municipales afectadas, así como un nuevo obstáculo para los empresarios que deseen crear sus negocios en el rural. También ha alertado de las dificultades de la población del rural, envejecida, por acceder a los servicios de banca electrónica.



ACCIONES DESDE EL "RESPETO" A ABANCA



Los `populares` han aprovechado su mayoría en el Pleno para aprobar "acciones desde el respeto a una empresa, y no bajo amenazas y coacciones".



Así lo ha defendido su portavoz José Antonio Feijóo, que ha explicado que desde Abanca se ha confirmado al ente provincial que "no tienen planes de cierre de oficinas" y que se les ha transmitido que "donde no hay una oficina tratarán de intensificar la atención y servicio" que ofrecen en la actualidad.



La propuesta final insta a la entidad crediticia a la prestación servicios en los ayuntamientos del rural "dotando de los medios materiales que estime precisos para ofrecer un servicio eficiente". Además se aboga por "instalar medios telemáticos para las operaciones más habituales" entre los usuarios, como los ingresos o el pago de recibo, que sirvan como "complemento de las oficinas".



Por último se apuesta por oficinas móviles y programar acciones formativas "para que los ciudadanos del rural puedan entender mejor el funcionamiento de estos medios".