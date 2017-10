La Diputación de Ourense recurrirá el fallo que anula la provisión de empleos

La Diputación de Ourense presentará un recurso de apelación contra la sentencia judicial que anula la convocatoria y bases reguladoras del concurso interno para la provisión de casi un centenar de puestos de trabajo, ya que la institución que preside Manuel Baltar considera "gravemente erróneos" los fundamentos en que se sustenta esta decisión judicial.



Tras conocerse el fallo judicial, la Diputación ha rechazado los fundamentos jurídicos en que se sustenta el juez, que considera que la convocatoria "restringe injustificadamente" el acceso a los puestos de trabajo al exigir como requisito para participar en el concurso que se ostente la categoría o categorías profesionales especificadas en las fichas de cada puesto de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).



"De esta determinación, el juzgado deduce que se está restringiendo la posibilidad de participar en el concurso a aquellos aspirantes que ya desempeñasen el puesto en cuestión", argumento que la Diputación considera "absolutamente falso" tras asegurar que, en algún caso, obtuvieron el puesto personas que no estaban desempeñando previamente dicho puesto.



Fuentes de la institución provincial afirman que "el error" del juzgado reside en que se ha identificado la pertenencia a una categoría profesional con el desempeño de un puesto cuando son "cosas distintas".



"En otras palabras, el juzgado confunde los conceptos de plaza y puesto", abundan estas fuentes, que sostienen que "a partir de este error todo el razonamiento de la sentencia se viene abajo".



En la resolución judicial dada a conocer hoy por la CIG, el juez de lo Contencioso-Administrativo concluye que la convocatoria "limita injustificadamente el acceso a los puestos ofertados, restringiendo la posibilidad de participar en el concurso a aquellos aspirantes que ya estuviesen desempeñando el puesto en cuestión".



Para ello, se sustenta en que en las bases se exige que "pertenezcan a exactamente los mismos grupos, escalas, subescalas, clases y categorías profesionales que las que se especifican en las fichas individualizadas de los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo", hecho que según el juez, "veda el acceso al concurso a cualquier funcionario, esté o no capacitado, que no reúna esos requisitos".



A este respecto, la institución provincial insiste en que "no todo el personal" puede acceder a cualquier puesto ofertado en el concurso, de tal forma que "un chófer no puede acceder a un puesto de chapista" ni un gestor de administración a "técnico asesor de evaluación ambiental".



La Diputación defiende que las bases del concurso "se limitaron a recoger las categorías profesionales exigidas por la RPT, que no fueron objeto de impugnación en su día por el sindicato recurrente".