La Diputación de Ourense instará a la Xunta a que exija responsabilidades e imponga medidas sancionadoras a las empresas suministradoras de energía por "el mal estado de las infraestructuras" y el "tardío y deficiente operativo de respuesta" a raíz de los temporales que a inicios de febrero dejaron sin suministro a 60.000 usuarios en la provincia.



Todos los partidos, excepto Democracia Ourensana (DO) que se abstuvo, votaron a favor de una moción presentada por el BNG para que el Gobierno gallego realice una "evaluación urgente" de los daños producidos por el temporal en las infraestructuras y servicios, tanto de titularidad pública como privada.



La moción insta al Gobierno gallego a aprobar ayudas para ayuntamientos, hogares y empresas que sufrieron pérdidas como consecuencia de los cortes de suministro eléctrico.



AUMENTO DE INVERSIONES EN GALICIA



Pero además, solicita a la Xunta que "obligue" a las empresas suministradoras de energía a analizar la situación de las líneas en Galicia con el objetivo "corregir las deficiencias urgentes" e impulsar inversiones "que garanticen la adecuada conservación de las infraestructuras" eléctricas.



Por otra parte, la moción insta a la Diputación a asesorar a ayuntamientos y particulares afectados, ayudarles a presentar reclamaciones y acompañarles en el seguimiento de sus tramitaciones.



El portavoz del BNG, Ramiro Rodríguez, ha acusado al "deficiente mantenimiento de las líneas" y a "la atención tardía" por parte de las eléctricas como los responsables de que "miles de ourensanos" estuviesen entre 40 y 72 horas sin suministro eléctrico, durante el primer fin de semana de febrero.



Para Rodríguez resulta "inaceptable" que Galicia "soporte una pésima calidad de suministro" cuando se trata de una de las principales zonas de producción eléctrica del país.



"Los cortes de luz, que afectaron a unos 60.000 usuarios en Ourense nos retrotraen a la situación que vivíamos hace 30 años", ha criticado el portavoz socialista, Adolfo González.



EL PSOE RECLAMA "VIGILANCIA"



Por parte del PSOE se ha lamentado que "las empresas recorten en mantenimiento a costa de la ciudadanía", por lo que ha apoyado que "los poderes públicos estén vigilantes" y "demanden" responsabilidades para evitar que se repita la situación.



El PP ha apoyado la propuesta "con matices". Así lo ha señalado su portavoz Plácido Álvarez, que ha calificado como "oportuna y seria" la necesidad de "ayudar a los vecinos y ayuntamientos afectados".



Álvarez ha alertado sobre la imposibilidad de que la Diputación pueda hacer un seguimiento de todas las reclamaciones de la provincia y ha recordado que el Instituto Galego de Consumo es el órgano adecuado para que ciudadanos y ayuntamientos tramiten sus quejas.



En su intervención, el `popular` he echado mano de los datos facilitados por la Xunta de Galicia en relación al temporal que afectó a Galicia entre los días dos y cinco de febrero.



Así, ha explicado que se notificaron más de 3.500 incidencias al servicio 112; y que el coste aproximado en infraestructuras de titularidad pública ha sido de más de cinco millones de euros. También ha informado de que los puntos de suministro afectados por el temporal fueron 180.000, un 10% del total.



MENOS INCIDENCIAS



Sin embargo, Álvarez ha explicado que se trata de una cifra "sensiblemente menor" a la que se produjo en el año 2009 durante el paso del temporal `Klaus`, que "afectó a un 30% de los puntos de suministro", según los datos facilitados por el Gobierno gallego.



El portavoz popular ha informado de que la Xunta ha confirmado su compromiso para "evaluar en detalle" las actuaciones de las distribuidoras de energía y que "si no actuaron de forma correcta realizará los oportunos expedientes sancionadores".



Por su parte, Armando Ojea ha justificado la abstención de DO en base a las "dudas" de que las medidas propuesta "sean las más adecuadas" para resolver el problema.