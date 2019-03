Diputación y UVigo crean el Observatorio Internacional de Medio Rural

El Observatorio Internacional do Medio Rural ya es una realidad en Ourense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, acordaron este sábado poner en marchar esta iniciativa para visibilizar el potencial del rural ourensano.

La propuesta, que estaba integrada en el plan político del presidente provincial "Ourense 7273", es fruto de un trabajo de coordinación y acuerdos entre ambas entidades.

Manuel Baltar arguyó que "trátase dunha magnífica noticia porque non existe unha iniciativa semellante en toda Europa, e iso significa que a provincia de Ourense será pioneira na investigación, análise e posta en marcha de iniciativas de vangarda a prol do medio rural. Iniciamos este proxecto, que será realidade neste ano 2019 y que terá a súa consolidación no próximo mandato".

Reigosa dio un paso más anunciando un Congreso Internacional en el Monasteiro de Oseira: "A plena coincidencia co presidente Baltar nos obxectivos de país e de ámbito internacional. En outubro, no mosteiro de Oseira haberá un congreso internacional do medio rural, no que contaremos cos máis destacados especialistas neste sector. Hai que poñer en valor o rural e coincidimos plenamente neste obxectivo coa Deputación de Ourense, e hai que conseguir que ese reto demográfico ao que nos enfrontamos teña solucións o antes posible”.