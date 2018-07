El disco "Incondicional e imperfecto" del ourensano Indomable

La trayectoria de Indomable se remonta muchos años atrás, trabajando siempre en la música, a ambos lados del telón. Cuándo descubrió como funcionaban las cosas, llegó un momento decisivo en su carrera profesional y personal en la que tuvo tomar las riendas, dar un vuelco, y volver a empezar. En la actualidad, cuando no está con un equipo creativo o de producción de algún proyecto o evento, gira en solitario con su guitarra presentando canciones que, confiesa nunca pensó que haría públicas. Canciones que dan forma "Incondicional e imperfecto", ocho temas de aires indie-folk acústico con ambientes naturales grabados y con arreglo de piano de la mano de Sergio Delgado.

En estos dos últimos años que lleva girando es consciente de su evolución, por ello se promete no dejarlo.

Cuéntenos, ¿quién se esconde detrás de Indomable?

Me considero una persona de hábitos muy sencillos en constante lucha entre cabeza y corazón. De alguna manera, como pasa en todo el mundo, suceden cosas, y yo, aunque la música no me viene de familia, siempre he bailado en las fiestas y tenido cerca instrumentos desde pequeñito. De ahí mi perspectiva folk y popular, algunos conectamos cuando hay que ponerse a cantar y otros descuidan estos rituales.

"Incondicional e imperfecto" es el nombre de su primer álbum, ¿qué canciones suenan en el?

Este álbum es mi primera tarjeta de visita. Hay que tener algo para enseñar al arrancar. Como suele pasar, se me hacen ya antiguos aunque disfruto tocándolos. La gente que viene a los conciertos sabe ya que fue lo que fueron en el momento de ser publicados, pero que ahora la cosa ha crecido, algunos son reinterpretados de otra manera, arreglándolos con extras si se da el caso, cambiado curvaturas... y yo ganado más seguridad. Ahora sí que tengo ganas de compartir mi nuevo álbum ya preparado.

¿En qué se inspira para sus canciones?

Pues supongo que, de alguna manera enrevesada y poco convencional, en las cosas que veo, que me sugieren algo que me lleva a una viñeta y a veces algo ahí impacta. A veces son cosas que estaban ahí en una parte de la memoria que las acabo de volver a encontrar, y otras un poco más que van fluyendo según el estado anímico, ingesta calorífica y luz natural.

Tiene a sus cuestas más de 120 conciertos en diferentes países, pero siempre lleva el sello de su ciudad natal, Ourense...

Ourense son mis raíces y las de toda mi familia. Es donde nací y donde guardo todo junto con el Val Miñor y A Coruña. He viajado y conocido todo lo que me he podido permitir y siempre he llevado ese sello gallego con orgullo ganándole valor. Lo digo por la gente que se queja de que "en Ourense no hay nada", "en Galicia vamos atrasados"... Esa gentuza amargada y derrotista a mi que ni me salude.

De los directos, ¿qué es lo que más le gusta?

La adrenalina del ambiente que, aunque no siempre sea buena para el cuerpo, engancha. También el camino, el viaje hasta llegar al sitio te tiene que gustar. Y luego, sabes como empiezas, pero en el transcurso y desenlace del directo pueden pasar muchas cosas.

¿Qué es para usted la música?

La música es en sí es ya una forma de vida y una parte fundamental de la condición humana.

¿Es complicado hacerse un hueco en el panorama musical?

Si tienes pasta hay que echarle huevos, y si tienes huevos hay que pasar por muchas antes para hacer pasta. Ambas requieren preparación y consciencia.

Algún proyecto que nos pueda desvelar...

Mi próximo disco en el que voy a ponerlo todo, que tengo listo para grabar y con el que espero que me lleve a sitios con comida rica y buena gente.