DO y BNG piden un plan de mejora de las carreteras

Los grupos de la oposición en la Diputación registraron ayer sus propuestas de resolución para el debate sobre el Estado de la provincia. Democracia Ourensana y BNG las presentaron ayer, mientras que el PSOE esperará hasta hoy.



DO registró nueve iniciativas, mientras que los nacionalistas exprimieron el reglamento con las diez que se permiten. Ambos coinciden en una de ellas, demandar una mejora de las infraestructuras viarias de la provincia, concretando el BNG una petición de inversión de cinco millones de euros.



Además de esta medida, DO apuesta por varias de las que ya presentó en su programa electoral para las elecciones autonómicas del 25 de septiembre. Sus exigencias pasan por la implantación de un instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y aumentar las inversiones en I+D+i; un plan para ayudar a las industrias agroalimentarias; la defensa y el aprovechamiento del monte ourensano; la implicación de la Diputación en el desarrollo industrial y tecnológico para atraer proyectos; la construcción de un gran parque acuático; la revitalización de la Estación de Montaña de Manzaneda; la eliminación de las listas de espera sanitarias; y un plan para fortalecer el cuidado y atención de niños y mayores, creando centros infantiles y geriátricos.



Por su parte, el BNG también apuesta por varios temas. Plantea la creación de un plan de empleo plurianual, dotado con 12,3 millones; una apuesta por sectores productivos -el monte, los vinos-; un plan provincial de movilidad, también con una partida presupuestaria de dos millones; la creación de un área integral de cooperación municipal dentro de la estructura de la Diputación; la eliminación de la tasa del 5% que se cobra a los concellos por gestionar los impuestos; una mayor participación y transparencia; recuperar la gestión pública de servicios como el de recogida de basura; e incrementar el plan provincial de cooperación en cinco millones de euros.



El BNG entiende que todas estas medidas son asumibles si se renuncia a las partidas de subvenciones nominativas y se añade a esto el remanente de tesorería del que dispone la Diputación.



El anuncio de estas medidas se une a las realizadas la semana pasada por el grupo del PP, que presentó también un decálogo, en el que incluye, entre otras cosas, la creación de una Zona Franca o una feria anual del vino. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, destacó ayer que estas propuestas "resumen unha filosofía de traballo, con novedades máis alá do plan establecido al inicio del mandato".