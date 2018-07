Dos de los dobles grados del Campus ya agotaron las plazas

Dos de los tres dobles grados universitarios que ofrece el Campus de Ourense están entre las 21 titulaciones del sistema gallego que solo han necesitado de un período de matrícula para agotar sus plazas de cara al inicio del próximo curso, fijado para el 10 de septiembre.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) hizo ayer público el segundo listado de admitidos y en espera de los alumnos que aprobaron la Selectividad. Los títulos que ya no permitirán más estudiantes son los grados ADE-Derecho y Turismo-Geografía e Historia, dado que también son unas de las que menos plazas ofrecen, con 20 y 10 respectivamente. La primera ha cerrado con una nota de corte de 6,580 puntos, mientras que la segunda lo ha hecho con un cinco.

Para completar el resto de grados, la CIUG abre desde hoy un nuevo período de matriculación, que se prolongará hasta el viernes. Por esta razón, las primera notas de corte ofrecidas la pasada semana en las titulaciones ya han variado a la baja.

De esta forma, Ingeniería Aeroespacial, que sigue en lo más alto del ranking en el Campus de Ourense, tiene fijada ahora una nota de 11,078 para la última persona convocada, siete décimas menos que en la primera convocatoria. Asimismo, Enfermería se sitúa por debajo del 10 y el doble grado ADE-Ingeniería Informática, en el8,510.

Los alumnos que no han sido convocados a matricularse en la carrera de su preferencia, podrán esperar a la publicación de futuras listas. Los próximos cortes serán publicados por la CiUG el próximo martes, 31 de julio, el 28 de agosto, el 4 y 10 de septiembre, y el 4 y 11 de octubre. Si un estudiante todavía no ha sido convocado, tendrá la opción de esperar a la publicación de hasta otras seis listas de admitidos, por lo que podría acabar sucediendo que hasta el próximo mes de octubre no conociese de forma definitiva el grado universitario al que accede.

Galicia

Según datos de la CiUG, las carreras que han cerrado con la mayor nota de corte han sido la simultaneidad de estudios en Matemáticas y Física, con un 13,306, y en Comunicación Audiovisual y Periodismo, con un 12,785. Ambas opciones se ofertan en la Universidade de Santiago de Compostela. Las que todavía no han cerrado pero que mantienen las notas de corte más altas son Medicina, con un 12,416; Biotecnología, con un 12,258; y Odontología, con un 12,092.

ProCampus alerta de que la UVigo oferta “un fraude" en Aeroespacial

La plataforma Pro Campus insiste en que el equipo de gobierno de la Universidad de Vigo está "ofertando un fraude" a los alumnos de tercer curso de Ingeniería Aeroespacial, alertando de que, a escasos días de que se abra el plazo de elección de especialidad, no está claro cómo se impartirán las materias al no contar por el momento con los laboratorios necesarios, en fase de contratación y que, según el rector, Manuel Reigosa, no estarán hasta el 15 de diciembre.

"Estanlles a ofertar pagar unhas tasas por algo que non existe", señalan desde Pro Campus, que entienden que el "nivel de tomadura de pelo é de tal magnitude" que incluso llegan a manifestar que "se está no proceso de cargarse a titulación". Afirman también que "non é de recibo que o reitor diga que é optimista".

Para el colectivo, las decisiones se deben a grupos de presión del Campus de Vigo "en contra" de la implantación de Ingeniería Aeroespacial en Ourense.