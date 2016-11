El documental sobre Camilo de Dios, hoy en el Espazo en Común

El Espazo en Común, ubicado en As Burgas, 8, acoge hoy la proyección del documental "Camilo, o último guerrilleiro de Galicia", a las 20,00 horas. La pieza recoge la historia de Camilo de Dios, el último testimo vivo en Galicia de la guerilla antifranquista, de 84 años y residente en Sandiás. Se integró en la banda con 15 años sobreviviendo "á fame, á miseria e as malleiras, ás vexacións e humillacións á súa familia tras o estalido da Guerra Civil, e á incerteza durante máis de seis décadas de non saber onde xacía o corpo do seu irmán, abatido en maio de 1950", indican desde la formación política. "O traballo dá voz a aqueles e aquelas que coma el arriscaron todo pola xustiza e a liberdade", añaden.



El documental, preestrenado a finales de octubre en Xinzo, es fruto del trabajo fin de grado de Alba Sánchez, Juan Pirola, Miguel García y Pedro Iglesias, cuatro alumnos del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidade de A Coruña. Los universitarios consiguieron un sobresaliente por su proyecto, que supuso 18 meses de trabajo y dos semanas de rodaje, y que ahora se materializa en una pieza de 50 minutos.