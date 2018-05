Dous centros públicos ourensáns, premiados polos seus proxectos de innovación

O CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel e o CIFP Portovello foron premiados pola Xunta polos seus proxectos de innovación tecnolóxica ou científica no ámbito da Formación Profesional. "Contextualización á realidade socioeconómica dos contidos de ciclos das familias profesionais de Química e Sanidade: unha aproximación experimental" foi o proxecto premiado do CIFP A Carballeira. O CIFP Portovello alzouse gañador cunha "Campaña de promoción do comercio local en colaboración co centro comercial aberto de Ourense".