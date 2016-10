Dous feridos tras caer co tractor por un desnivel en Vilardevós

Un accidente de tractor rexistrado este xoves no concello ourensano de Vilardevós deixou dúas persoas feridas, segundo informa o 112, no lugar de Arzoá, na parroquia de Berrande, en Vilardevós (Ourense).



Un particular informou ao 112 de que o tractor caera por un desnivel mentres estaba a traballar nunha montaña. Os seus dous ocupantes resultaron feridos.



O 112 recibiu a alerta ás 14,00 horas e os seus profesionais alertaron a Urxencias Médicas, aos bombeiros de Verín, a Protección Civil e á Garda Civil.



Os efectivos sanitarios mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense, aínda que finalmente os dous feridos foron trasladados en ambulancia a un centro sanitario.