La ejecutiva local del PSOE pide la restitución de Nacho Gómez

La ejecutiva municipal del PSdeG-PSOE de Ourense aprobó por unanimidad solicitar la reposición de Ignacio Gómez como portavoz del PSOE en la Diputación. En este sentido, afirman que la decisión del secretario provincial, Raúl Fernández, de promover su relevo no cumple con las normas estatutarias, "ao non ser acordada en ningunha reunión colexiada da Executiva Provincial". En esta línea, reiteran su petición de dimisión del presidente de la Diputación, Manuel Baltar.



Asimismo, solicitan la marcha de Raúl Fernández y de la secretaria de organización, María Quintas, "polas reiteradas actuacións arbitrarias e en contra dos intereses do Partido Socialista e os seus militantes". Demandan también la renuncia de Quintas como miembro del Comité Federal del partido, "por ter incumprido o mandato da Asemblea da Agrupación Municipal de Ourense de non favorecer co seu voto un Goberno do PP e Rajoy".



Por otro lado, apoyan la continuidad de la actual gestora de Galicia presidida por Pilar Cancela y trasladan a la gestora federal la petición de que convoque Primarias y un Congreso Extraordinario. Además, coincidieron en reconocer el papel de la diputada Rocío de Frutos por mantener en el Congreso su voto negativo al Gobierno de Rajoy.

Fuera de cuestiones orgánicas, la ejecutiva local del PSOE se solidariza con los usuarios del CHUO que padecen la "falta de medios".