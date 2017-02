Ejercicio físico y vino tinto, las claves para llegar a los 100 años

Ejercicio físico, acompañar el desayuno con un vaso de vino tinto o tener ganas de vivir. Estos son algunos de los secretos para llegar a los 100 años de forma saludable. O, incluso, a los 111 como es el caso de Josefa Álvarez, la abuela de la provincia de Ourense, y la segunda de Galicia, interna en la residencia Nuestra Señora del Mundil de la Fundación San Rosendo. "É un caso excepcional de como a condición humana pode chegar a estos anos todavía con gañas. Ela aínda disfruta cando se lle da a comidiña. É unha muller con moito sentido do humor. Moi alegre", destaca Aquilino Vázquez, su médico de familia.

En el mismo concello de Cartelle vive José Bernández, que a sus 92 años presume de una memoria envidiable. "Es como una enciclopedia", apunta su hija Nuria mientras él narra, detalle a detalle, el Desastre de Annual en su casa en Os Pazos. "Hice mucho ejercicio cuando era joven. Ésta es la clave", apunta José. "¡Qué va! Son los genes. El abuelo era igual. Estuvo en Cuba y siempre me contaba muchas historias", le matiza su hija.

Jubilado desde 1989, José sale a diario a caminar. "Y a pescar al río Arnoia con mi hermano Manuel", afirma. "Eu vou ben", se pasa al gallego. Después de estar en África de soldado, con 22 años aprobó una convocatoria del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. "Antes se llamaba así", matiza. Vivió en Pontevedra, Melilla, Oviedo, y Pamplona, "hasta que en 1981 salió una vacante y me vine para la comisaría de Ourense, que aún estaba en el Parque de San Lázaro, donde llegué a ser capitán de la Policía Nacional", indica. "Fueron 42 años, 11 meses y 25 días de servicio", enumera.

Ya en O Santo, A Merca, vive Rosalía Álvarez, de 96 años. "Son a máis vella da parroquia", subraya. Disfruta de un estado de salud físico y mental pleno. "Non me queixo. Máis novos ca min xa alá van. Isto do cancro chímpaos a todos".

Rosalía se quedó viuda hace 50 años con un niño de cuatro meses. "A raíz disto, viñen para a casa dos meus pais, onde vivo agora cun fillo". Fue costurera aunque cuando se casó "fixen de todo: cargar o esterco, rozar, segar a herba ou acomodar os animais. Tiñamos tres vacas, un burro e cebábamos catro porcos", enumera. En la actualidad, hace la comida y la colada. "Da limpeza encárgase o fillo. E os domingos vou á misa, pero lévanme en coche", indica. Su prima Dolores la visita todas las tardes para jugar a la brisca, "pero despois de durmir a sesta ata ás cinco".

Quien tampoco se pierde la siesta es Manuel Bande, en Cartelle. Cumplirá los 101 años el próximo 29 de marzo. "A ver se chega alá. El camiña e come ben pero a cabeciña...Non coordina", destaca su hija Remedios, que ahora ya no regenta el conocido bar Bandeira para atender a su progenitor. "El estívoche en Alemaña. Traballou na labranza e ata foi muiñeiro. Tempo despois traballou nunha fábrica de madeira da zona".

Estos días en el bar As Maravillas no hay otro tema del que hablar que del estado de salud de Melania Lema. "A de andar polos 94 ou 95 anos. Ingresou o luns no hospital pero andaba como un tiro. Nunca a vin no médico de Outomuro", apunta su sobrino Manuel Bernández. "Almorzaba sempre un vaso de viño tinto", puntualiza.

Protagonistas

