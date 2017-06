El astillero de Maristas

Desde principio de curso pero con mucha más intensidad desde abril han estado embarcados estudiantes de 2º de ESO y 1º de Bachillerato del colegio Maristas Santa María de Ourense en construir tres barcos propulsados por energía solar. Mañana, cada uno de los equipos tendrá ocasión de ver si el trabajo ha merecido la pena en una competición, la Regata Solar, que tendrá lugar en Baiona a partir de las 10,00 horas.

"Al final de lo que se trata es de crear un barco a partir de la energia solar y que funcione. Como son tres pruebas, necesitas construir un barco lo más efectivo posible, que el contacto con el agua sea el menor posible", detalla Elizabet Novoa, profesora de Física, al frente de la expedición ourensana, la única de interior que tomará parte en la competición.

"La placa solar da más trabajo porque no es una energía constante. Por ejemplo, un día poco claro le afecta. Las ventajas son muchas, es completamente limpia, no necesita ningún tipo de combustible. Es apostar por las energías renovables", subraya Elizabet Novoa. "Pero lo mejor es el trabajo en equipo. Aprenden a resolver problemas que pueden tener más adelante en su vida. Ya digo, equipo, fomentar el compañerismo", finaliza.

Se disputarán la victoria embarcaciones eléctricas de radio control propulsadas únicamente por energía solar. Deberán afrontar los 20 equipos de 9 colegios tres pruebas diferentes, maniobrabilidad, velocidad y resistencia. Ganará el que antes alcance la linea de meta.

¿Con qué expectativas acuden a la competición? "La primera es la de participar. Es el primer año y el objetivo es pasarlo bien, disfrutar. Seguro que a lo largo de las pruebas, los chicos se verán obligados a solucionar problemas, a reaccionar. Eso es muy importante y algo que buscamos, saber reaccionar".

Los constructores

Enfrascados en la tarea de probar la placa solar andaban ayer gran parte de los alumnos. De 1º de Bachillerato, Gabriel Saúl Novoa aseguraba que "me ha ido gustando más según íbamos diseñando. Nos gustaría ganar, pero si no me quedo con la experiencia y con los ratos de diversión", en tanto Álvaro Novoa se quedaba con "lo que he aprendido de mecánica" y Álvaro Vázquez observaba que "la electrónica me ha parecido un mundo muy interesante".

De 2º de la ESO son David Sotelo e Ignacio Garbayo. "Me ha parecido una experiencia muy interesante, era algo de lo que no tenía conocimientos", significaba el primero; "aprendes muchas cosas, ahora sé cosas que no sabía cuando empezamos. Me ha gustado este mundo", remachaba el segundo.

A la faena se incorporaban apresuradas al filo del mediodía Xiana Sánchez -"me quedo con el trabajo en equipo pero he tenido mucho estrés"- y Maria Ansia Cid. "Hemos tenido nuestros choques en el grupo, pero hemos sabido solucionarlo".