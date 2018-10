Luis Seara amósase "orgulloso" polo inicio do proxecto do túnel de Ramón Puga

O BNG explica que "dende marzo de 2015, o partido nacionalista fixo campañas no barrio que concluiu coa recollida de sinaturas de máis de 500 veciños e veciños e o BNG presentou esta demanda no Concello, na Deputación y no Congreso dos Deputados reclamando unha solución a este problema do goberno central".

Tres anos despois, Fomento iniciou un proceso para ampliar o paso inferior da rúa Ramón Puga ao barrio de Barrocás. O lunes 11 de xuño, o BOE publicaba o anuncio do ADIF polo que se sometía a información pública.

O proxecto consistirá en abrir dous viais un en cada sentida do túnel para facilitar o paso dos peóns nos dous sentidos.