El futuro, a un peldaño

Carlos, Anxela, Raquel y Juan suben todos los días unas escaleras que dejan esta frase peldaño a peldaño: "Bienvenidos, tienes que tomar las escaleras, no hay ascensor para el éxito, tú puedes, solo quería recordártelo, todo influye, solo tu decides". Es la entrada al colegio Divina Pastora y ellos son un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato que encaran la recta final hacia la Universidad. Porque todos quieren estudiar carrera.

Según los datos de la Xunta, en el curso 2017/2018, un total de 2364 alumnos se matricularon en Bachillerato en algún centro público de la provincia, mientras que 551 lo hicieron en alguno privado. Detrás de los números, están futuros médicos, juristas, biólogos o químicos que estas semanas se preparan para las pruebas ABAU, la antigua Selectividad, que se celebrará a mediados de junio. "Ojalá el día tuviese 30 horas", dice una joven de Maristas. Comprendida por el resto.

La incertidumbre de las pruebas de acceso a la universidad gana al miedo. La mayoría coincide en que el curso ha sido lo difícil, y ahora queda un trámite. Un trámite al que se le pone una calificación, que determina la entrada o no en una carrera. Y en Ourense aspiran alto.

Medicina siempre ha sido la carrera universitaria con una nota de corte más alta debido a la demanda, pero hace años que la "moda" de los dobles grados le gana. Y los preuniversitarios se apuntan a la combinación: Derecho con relaciones internacionales, Economía con Derecho, Física y Química...Son algunas de las opciones que barajan los estudiantes ourensanos y para las que tienen que esforzarse mirando una nota que, en la mayoría de casos, supera los 13 (de 14 puntos). Y aunque algunos están indecisos, el Campus de Ourense se les queda pequeño para cumplir sus sueños.

Pedro, Adriana, Gabriel, Diego, Carmen, Eugenia y Gonzalo son organizados. Estos chicos de 2º de Bachillerato de Maristas combinan estos días las fiestas del colegio con la preparación de la selectividad y la entrega de papeleo. Medicina y los dobles grados son su apuesta de futuro. Ninguno quiere quedarse en el Campus ourensano. "Es que algo de ámbito internacional en Ourense, pues como que no", dice Pedro, que estudiará Derecho y Relaciones Laborales.

Por Medicina, una de las carreras más exigentes y con una nota de corte de las altas –aunque la demanda de los dobles grados lleva unos años superándola–se decantan Adriana y Gabriel. Lo suyo, dicen, es vocación. Diego se enamoró de un doble grado que todavía ofertan pocas universidades, Economía y Relaciones Internacionales. "La hay en la Carlos III", cuenta. Por las relaciones internacionales, pero unido a Derecho, tira Eugenia. "Hubo una época de mi vida en la que quería hacer medicina", se ríe ahora. Y es que la mayoría de los chavales han decidido su futuro este año, al disfrutar de alguna asignatura en concreto. "A veces descubres una carrera que te encanta", es lo que le ha pasado a Carmen con Derecho unido a Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Gonzalo está entre dos combinaciones: Economía con Derecho o Economía con Relaciones internacionales. "Desde el año pasado ya sabia que quería hacer algo de economía", explica. Se enfrenta a una nota de corte alta.

La incertidumbre, superar la pereza o la falta de tiempo son algunas de las piedras en el camino hacia las pruebas para entrar en la universidad. "Un día de 30 horas sería ideal", cuentan antes de volver al estudio voluntario.

Los chicos de As Lagoas son reivindicativos. "Levamos gañándonos a pulso moitas cousas. Para que nos subisen a calefación tivemos que facer folga de mantas", recuerda Xurxo, que ha sido el representante de los alumnos durante estos años. Le queda un asunto por resolver: su matrícula de honor. "Quedei sen ela, daban sete e eu era a sétima mellor media, pero hoxe dxéronme que ma quitaban porque alguen reclamou. Penso que se deberían organizar mellor determinadas cousas para que non as paguen os alumnos", reclama. Eso sí, deja claro que "en As Lagoas hai moi bos profesores, fan moito por nós", algo en lo que coinciden Candela, Isla, Tania y Pedro, compañeros de 2º de Bachillerato de Xurxo,que quiere estudiar un doble grado de Física y Química si la nota de las pruebas ABAU lo permite.

"O ano pasado estiven estudando en Canadá, así que me costou un pouco adaptarme ao principio", cuenta Candela, que aunque siempre le gustaron las matemáticas, esta semana ha pensado que las relaciones internacionales podrían encajar en su futuro. Sobre las pruebas: "Un trámite, o duro foi o curso".

Isla es de sociales. "No me gustan as matemáticas, quero facer Educación Primaria en Santiago, que aínda que a nota é un pouco máis alta que en Ourense, prefiro ir alí", explica.

Tania será la médica del grupo: "Sei que aínda que mire outras carreiras non me van a gustar, Medicina é o meu dende sempre".

"Aínda que me guste Medicina, non sería un trauma entrar. Hai moitas outras carreiras que me gustan", opina Pedro, que lanza una petición a la CIUG: "Por favor, o temario de Bioloxía é demencial, damos toda a que hai!".

"Todavía me queda medio mes para decidir. Lo tengo claro, pero al 90%”, cuenta Carlos, alumno de 2º de Bachillerato en el colegio Divina Pastora, con la sonrisa cómplice de Anxela, Raquel y Juan, tres compañeros que se enfrentan al mismo proceso: el trámite hacia la universidad. "En principio quiero estudiar Educación Primaria, aunque a veces pienso en Derecho", dice.

Ánxela tiene más clara su vocación educacional: "Voy a estudiar Magisterio de Primaria por Educación Especial. Desde pequeña, la gente que tenía problemas me llamaba la atención, y cuando había en clase compañeros con algún problema me gustaba ayudarles y estar con ellos", explica.

Raquel será ingeniería biomédica: "Creo que se pueden hacer muchas cosas a partir de la informática con la medicina", explica sobre procesos de curación.

Juan será químico, aunque admite que "no soy de estos que desde la ESO saben qué van a estudiar".

Los cuatro coinciden en la palabra "libertad" para contar qué opinan sus padres sobre su elección. "Es que nos vamos a dedicar nosotros a ello", coinciden.

Cualquier tema de actualidad tiene cabida en las aulas de 2º de Bachillerato del IES Blanco Amor. Los alumnos disfrutan analizando las noticias, gracias a los profesores que de vez en cuando "se salen" de los libros. "Estamos contentos cando nos tratan como persoas e non coma nenos", dice Álvaro, que todavía se debate entre Magisterio o Geografía e Historia. "Cando foi o da Manada ou as concentracións feministas falámolo en clase", recuerdan en el grupo.

María tampoco tiene decidido si Periodismo o Criminología: "Depende da nota do selectivo", apunta. En las mismas está Noelia: "Se me da a nota, Maxisterio infantil"

"Os meus pais queren que me levante cada día con ganas de ir a traballar, por iso queren que escolla ben porque será ao que me adique toda a vida”, explica Laura, que le gustaría dedicarse a la enseñanza. "En realidade, quero ver a nota do selectivo e decidir. Pero seguramente relacións laborais ou xornalismo", cuentra la otra Laura del grupo". Los cuatro se ríen cuando una pregunta cuántas horas están estudiando para las ABAU. "Pff...muchas", dicen.