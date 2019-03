El PSdeG de Ourense "presentará o mellor perfil para recuperar a Alcaldía"

"No partido hai moitos nomes posibles, pero xa non estamos no tempo das propostas senón que a dirección decidirá quen é o mellor cartel para gañar as eleccións de Ourense". Este es el mensaje que trasmiten desde del PSdeG de Ourense, en palabras de su secretario de Organización, José Antonio Quiroga.

Este comunicado llega después de la propuesta de Natalia González de postularse para ser cabeza de lista por el PSdeG a la Alcaldía de Ourense, ante la falta de ocupación de ese puesto tan importante.

“Non estamos en momento de individualidades, senón de apostar polo proxecto colectivo”, finaliza el comunicado socialista.