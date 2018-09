El PSOE alerta del retraso en la realización de pruebas de oncología en el CHUO

El Partido Socialista ha denunciado los retrasos en las pruebas radiológicas a pacientes en el área de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, con cerca de tres quejas al día en atención al paciente y una media de casi un millar al año por estas demoras, si bien el Servizo Galego de Saúde ha defendido que se tratan de tan solo 4 por cada 100 TACs realizados.



Los datos han sido puestos de manifiesto en el transcurso de la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego celebrada en el Parlamento de Galicia, en la que la diputada del PSOE, Noela Blanco, ha denunciado retrasos de hasta el "65%" para la realización de pruebas y con un 12% de pacientes con demoras que "supera los 4 meses recomendados por el oncólogo".

Tras reclamar información sobre los pasos que se estarían dando desde el Servizo Galego de Saúde para resolver esta situación y la posibilidad de que se incrementen los recursos, ha denunciado que estas pruebas "son un auténtico embudo" para pacientes que sufren "esta grave enfermedad".

El director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Jorge Aboal Viñas, ha explicado que, entre enero de 2011 y septiembre de 2018 se realizaron 184.000 TACs, con un 4% de reclamaciones por motivos relacionados con su realización, por tanto, 4 reclamaciones por cada 100 pruebas realizadas.



Pero ante estas cifras, Noela Blanco ha denunciado que las cifras reflejan que en ocho años se han presentado más de siete mil reclamaciones ante atención al cliente, lo que supondría cerca de un millar al año y cerca de 3 al día. "Es una barbaridad. Y con esos datos que no hagan nada es inhumano", ha asegurado.



El director xeral de Asistencia Sanitaria ha defendido, en cambio, el incremento en 2017 de un 46% de los TAC de control y la reducción en diez días de la espera media para estas pruebas en el CHOU, subrayando que se realizan en quince días cuando son preferentes, y en la misma jornada cuando son urgentes.



Del mismo modo, ha indicado que la realización de estas pruebas se ha incrementado en un 46%, pasando de 876 en 2016 a 1.280 el pasado año. En el primer semestre de 2018 se realizaron cerca de 800 TAC control, con una espera media de 60 días, lo que supone 11 días menos que al inicio del año. Las pruebas programadas en el CHUO, ha señalado, se han realizado teniendo siempre en cuenta la fecha estimada y la valoración de un radiólogo.



La intervención quirúrgica en patologías incluidas en la prioridad 1, la mayoría oncológicas, fue de 11,7 días y la demora para una primera consulta en el servicio de oncología, de 2 días.

Informe del Consello de contas sobre farmacia hospitalaria

Por otra parte, en la Comisión, la diputada Eva Solla Fernández, de En Marea, ha reclamado información sobre las medidas que llevará a cabo el gobierno gallego para aplicar las recomendaciones del informe de fiscalización del Consello de Contas sobre farmacia hospitalaria, una cuestión que ha calificado de "opaca" y en la que ha denunciado "falta de transparencia".



Tras alertar de un posible "incumplimiento" en los protocolos internos en materia de contratación ha alertado que las farmacéuticas "presionan a la Consellería y la Consellería accede parcialmente o totalmente a un chantaje comprando medicamentos que no son necesarios", mientras que las empresas "pagarían" para elementos como "mantenimiento de páginas web, becas o cesión de equipos, esto es muy grave".



El gerente del Sergas Antonio Fernández-Campa ha reprochado las críticas recibidas al aumento del gasto farmacéutico, porque "no es comprensible". "Si se reduce el gasto hablaría de recorte y si se incrementa se habla de incremento", ha replicado. Ante las preguntas formuladas, ha defendido que el procedimiento de contratación se realiza a través de procedimientos con los precios fijados por una comisión interministerial y que existen procedimientos y políticas de compra en los hospitales.



Además, ha incidido en que los medicamentos "no tienen precio libre, sino establecido por el Gobierno, regulado", por lo que, la situación de partida, es "absolutamente distinta del resto de productos sanitarios". Ha apuntado que se tiene que analizar la falta de "intercambialidad" en los productos, que produce un solo laboratorio, lo que limita los concursos que se convocan.



En todo caso, ha defendido que se "está trabajando en las recomendaciones del Consello de Contas y en otras", y ha precisado que "cualquier medicamento que se compra en el Sergas es porque hay un profesional que lo prescribe".