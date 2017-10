Danny León: "El skate es mi oxígeno"

Ourense se convirtió este fin de semana en la meca del deporte urbano. Jóvenes promesas nacionales e internacionales convivieron en el polideportivo de Oira durante la segunda edición del Pulpo Extreme, unidos por la pasión que le profesan al deporte sobre ruedas. Lucen llamativos tatuajes y gorras planas de vistosos colores, pantalones, camisetas y sudaderas, combinadas con deportivas desgastadas por la parte exterior que completan su indumentaria. No faltan marcas que los patrocinen. "Empecé con una bicicleta muy mala de 90 euros, poco a poco fui mejorando y consiguiendo patrocinadores. A día de hoy me mandan la bici ya montada y no tengo que pagar por ella", relató Nacho Gómez, conocido como el Chileno, que lleva montando 10 años en su BMX.

Tras cuatro días de entrenamientos, competiciones y clasificaciones, ayer fue el día de las finales de los pro. La jornada abrió poniendo a prueba a los skaters. Danny León, uno de los grandes en la escena nacional e internacional, fue el primero en deslizarse a una velocidad vertiginosa por el skatepark y empezó fuerte haciendo alarde de su esencia en cada giro y salto sobre su tabla. El nivel continuó en ascenso en la prueba por parejas en la que midió fuerzas con Enrique Giles. Las gradas estallaron en aplausos ante el espectáculo de elevado grado de dificultad que ambos protagonizaron sobre la pista. El momento de máxima tensión llegó en la prueba "best trick" cuando en el tercer intento Danny clavó un "backflip" que le hizo ganarse la enhorabuena de todos sus compañeros. El joven, que se alzó con la victoria en su modalidad, tiene claro que "el skate es mi oxígeno"y no parece conocer lo que es el miedo. Así lo explicó: "Mantengo la confianza siempre, aunque sí es verdad que hay algunos trucos como el del backflip con el mortal que hacen que te lo pienses un poco más porque hay un momento en que estás totalmente boca abajo".

Le siguieron la final de la competición roller in line. Tras un parón para comer llegó la final para los pro de BMX. La modalidad de scooter fue la encargada de cerrar el día. Con tan sólo 15 años, el castellonense Iván Paterna, uno de los clasificados para la gran final en scooter tiene claro que "donde se aprende a patinar es en la calle. Comencé por mi cuenta hace 5 años después de fijarme en un chico de mi ciudad". Tras días de diversión, la competición se despidió por todo lo alto hasta el año que viene.Hay Pulpo Extreme para rato.