The Handsome Family actúa en Ourense el próximo septiembre

El ciclo de música SON Estrella Galicia regresa en septiembre a las salas gallegas con una actuación el 28 de septiembre, en Ourense, del grupo The Handsome Family, a la que seguirán actuaciones como la de "Los Coronas", a finales de octubre.



Según informa la organización, el rock and roll primitivo de este grupo, el descaro electrónico de "Cycle" y los ritmos frenéticos de "The Wave Pictures" harán "vibrar" al público gallego en esta IX edición del ciclo independiente.



Junto a The Handsome Family, LOW -el 1 de octubre en Santiago de Compostela-, serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a un "American Autumn SON Estrella Galicia 2018", "que volverá a traer lo mejor de la música americana a las salas gallegas", avanza la organización.



Bombino, uno de los grandes representantes de la música Tuareg, pondrá el contrapunto folclórico, en un concierto el 7 de octubre en Ourense. Mientras, el 18 de octubre The Wave Pictures actuará en A Coruña, que al día siguiente estarán en Ferrol. En Vigo, será el concierto de los integrantes de "Cycle" el 4 de octubre.



Damien Jurado lo hará ese mismo mes, el día 25, en Ourense. Por su parte, el grupo "Los Coronas" actuarán el 26 y 27 de octubre, respectivamente, en A Coruña y Vigo.