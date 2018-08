El termómetro sí engaña

Calvos de Randín atesora la historia de O Couto Mixto, está incluido en la Red Natura 2.000 y, además, al pasar este verano, recibirá la biblioteca del reputado periodista Alfonso S. Palomares: más de 7.000 ejemplares bibliográficos que convertirán la localidad en el epicentro de la cultura limiana. Sin embargo, los randinenses se quejan de que tan sólo se conozca su tierra por registrar, hasta en verano, la temperatura mínima de Galicia -en ocasiones, de España-.

La estación meteorológica de Calvos, ubicada a las afueras del municipio, marcó a las 08,00 horas de ayer 10,3 grados, mientras que el resto de la comunidad gallega afrontaba la resaca de una noche insomne por el calor. Los vecinos, sin embargo, no tenían la misma sensación térmica que la que arrojaba el termómetro. "¿Diez grados?, ese medidor está en un descampado junto a un río y yo creo que, a veces, no dice la verdad", asegura Jovita Lorenzo -resoplando por el calor-. "Yo a las ocho de la mañana tenía tanto o más calor que ahora", añade.

Carmen González, que encuentra en la zona de neveras del supermercado en el que hace la compra, el mejor lugar para combatir el calor, verifica la opinión de su paisana: "Me levanté a las siete de la mañana y me caían las gotas del sudor. ¡Qué va!, no había 10 grados, por lo menos eran 20", dice convencida. "Dormí con la ventana abierta de par en par", añade.

Iria León, que pasa sus vacaciones en Calvos, no contradice a los lugareños: "A las ocho de la mañana no había menos de 18 grados ni de broma; te digo yo que no. A las nueve ya había por lo menos 23". Jose, que veranea en el pueblo de Couso, a escasos kilómetros de la capitalidad notó "un ligero descenso, con respecto al fin de semana", pero aun así sólo durmió con una sábana "porque no aguantaba el calor".

Desde Meteogalicia, que estudiarán si el emplazamiento del medidor es el adecuado, encuentran una explicación a lo sucedido. El registro -con posibilidad de un ligero error- de 10,3 grados fue "puntual y momentáneo" y subió en escasas dos horas a 20, por lo que la variación térmica apenas se notó en las casas, impregnadas por el calor de los días anteriores.

Protección Civil desactivó todos los avisos por ola de calor en la provincia

La Dirección Xeral de Protección Civil desactivó en la noche de ayer todos los avisos por calor en la provincia al estar previsto que durante la jornada de hoy bajen las temperaturas hasta más de 12 grados centígrados en la ciudad en comparación con el pasado viernes, cuando fue decretado el nivel rojo (riesgo para la salud de las personas) en todo el valle del Miño y la comarca de Valdeorras.

Ayer, la temperatura más alta de Galicia se registró en Vilamartín de Valdeorras, con 39,4 grados a las 16,20 horas. En la ciudad se registraron 34,2 y en Verín 37, según Meteogalicia.

La ola de calor ya comenzó a remitir en la mañana de ayer con la entrada de viento húmedo del Atlántico. lo que provocará que el termómetro no suba de los 30 grados en ningún pudo de la provincia. Esta situación se mantendrá a lo largo de la semana. "Vamos a registrar temperaturas más acordes para esta época del año", apuntaron en Meteogalicia.