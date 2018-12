Eliminados ocho puntos de vertido incontrolado en la provincia

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda finalizó los trabajos para eliminar ocho puntos de vertido incontrolados en los concellos de Carballeda de Avia y Viana do Bolo. Unas actuaciones en las que se han invertido más de 90.000 euros

En estos puntos ya limpios se constató que había en su mayoría materiales procedentes de los sectores de la construcción y la demolición, plásticos, madera, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos.

Tras retirar los residuos se llevó a cabo un proceso de revegetación del suel.

Los puntos con vertidos de Carballeda de Avia se encontraban en los ligares de Sariñas, Santo Esrevo, As Cancelas, As Murañas, Fiscas y Vilar de Condes. Los de Viana do Bolo, en Ferradal.