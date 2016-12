El elogiado ‘Viaje' de Juan Perro recala esta noche en Os Remedios

Y llegó el día. Juan Perro hace esta noche una parada en la ciudad, dentro de los Conciertos de La Región. Santiago Auserón llega al pabellón de Os Remedios para presentar "El Viaje", el séptimo disco de una carrera en solitario que lo ha ido consolidando como uno de los 'songwriters' de referencia en España.



Un camino que abrió en 1995, cuando decidió construirse el personaje de Juan Perro. Una máscara con la que ha ido explorando las músicas de la frontera. Esas que ya resonaban en los márgenes de Radio Futura, posiblemente la banda española más influyente de los años 80, y que tras su cierre, Auserón retomó por su cuenta, en un proyecto con aromas de investigación.



Consagrado desde que revolvió los estándares de la musica en castellano acompañado por su hermano Luis y Enrique Sierra, siguió trazando un recorrido original, que lo llevó a salirse de las multinacionales en la búsqueda de un nuevo mapa sonoro. "Raíces al viento" (1995), "La huella sonora" (1997) o "Mr. Hambre" (2000) son álbumes que dan buena cuenta de ello.



Ahora, con más kilómetros y sabiduría, llega "El viaje". "Es un poco un atrevimiento hacer de aprendiz a los 60 años", confesaba Auserón a La Región en una entrevista reciente. Ese sentimiento, a medias entre la osadía y la iniciación, es precisamente lo que se encuentra en su nuevo disco. Una vuelta de tuerca que ha encontrado una excelente acogida en los medios generalistas y especializados, que valoran especialmente un sonido "vivo" y "original".



Un homenaje confeso a "Los inadaptados" de Gable y Monroe –"Ahora los inadaptados somos todos"– es una de las piedras angulares de un disco que tiene otras joyas en "Ámbar", "En la frontera"o "Arenas del Duero".



Con todo esto bajo el brazo, Auserón aterriza en Ourense prometiendo un concierto que alimente todavía más su leyenda en directo.



El concierto arrancará a las 23,00 horas. Antes, a las 21,30 horas, Adrián Costa & The Criers apostarán por el blues para ir caldeando el ambiente. Interpretarán temas propios junto a cortes míticos del canon rockero.



Un poco antes, a las 19,00 horas, quince suscriptores y cinco lectores de este diario podrán conocer en persona al ex Radio Futura, con el fin de participar en un sesión de autógrafos con el cantante y compositor español.



También se habilitará un photocall en la entrada del recinto para inmortalizar el momento con el artista, referencia indiscutible en la música española de las últimas cuatro décadas. Los que aún no cuenten con su entrada, podrán adquirirla en taquilla por un precio de 18 euros. De forma anticipada, cuesta 15 euros o 12 en el caso de los suscriptores del periódico.