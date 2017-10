"Els Joglars no tiene miedo de decir con qué está o no de acuerdo"

Ambientada en la redacción de un gran periódico, el montaje de "Zenit" pone en el punto de mira los principales males que aquejan al periodismo en las sociedades actuales. Con su capacidad para remover conciencias, la última propuesta de Els Joglars llega esta tarde a las 20,30 horas al Teatro Principal.

¿“Zenit” busca echarle un pulso a los periodistas?

No tenemos nada en contra de los profesionales del periodismo, más bien al contrario. Lo que pretendemos con esta obra es hacer una llamada de alerta sobre los problemas que desvirtúan el oficio. Contratiempos que afectan tanto a los medios de comunicación como a los usuarios. La voracidad del tiempo es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el periodismo en la actualidad.

¿La obra mantiene la esencia de Els Joglars?

La naturaleza de "Zenit" sigue siendo una sátira. Estamos seguros de que siempre hay gente que va a vernos y no sale contenta con el montaje porque hay algo sobre el escenario que hace que le pique el orgullo y, sin duda, eso es totalmente Els Joglars.

¿Dudaron en referirse a algún personaje público en el montaje por si acarreaba polémica?

Els Joglars se sube al escenario y dice las cosas le duela a quien le duela y por este motivo se ha ganado la cárcel, el exilio y un montón de problemas. No tiene miedo de decir con qué está o no de acuerdo. Y yo creo que esto lo hace un teatro necesario, en el que las cosas se dicen desde un punto de vista claro rechazando las ambigüedades que a veces no funcionan.

¿En el resultado final del montaje pervive el espíritu de Albert Boadella?

Esta es la tercera producción en la que el maestro Albert Boadella ya no está al frente de la compañía, sin embargo siempre está con nosotros. Ramón Fontseré, que ahora dirige Els Joglars, ha trabajado con él durante muchos años y, por supuesto, esto se trasluce en su estilo. Fontseré aporta diferentes visiones e ideas pero siempre en comunicación constante con el maestro Boadella, sin el que jamás de los jamases se toma ninguna decisión.

¿Existe esperanza para el periodismo?

Las reflexiones que incluye la obra son tantas que podría definirse como una golpiza. Sin embargo, a pesar de tener un final bastante oscuro, para aquel que sepa leer con verdadera astucia pienso que se encontrará con que damos algunas pistas de por donde creemos que podría renacer el periodismo actual.