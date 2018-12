Elvira Lama critica que Baltar use la Diputación "como si fuera su juguete"

La portavoz del PSdeG en la Diputación de Ourense, Elvira Lama, ha criticado este miércoles a las puertas del Pazo Provincial que el presidente provincial, Manuel Baltar, use la institución y sus recursos "como si fuera su juguete particular"

"Estamos en una institución gobernada desde hace más de 30 años por un padre y un hijo a los que les ha ido y va muy bien a costa del bolsillo de todos. Papá le regala un juguete al niño y éste juega con él y con los intereses de todos los ourensanos", ha denunciado Lama ante los medios de comunicación después de que la semana pasada sustituyese a Francisco Fraga como portavoz de los socialistas en la institución provincial.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la sentencia reciente en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense anuló el acuerdo plenario en el que el grupo de gobierno popular incluyó un punto para decidir la reprobación del alcalde de O Barco y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García.

"Nos mete un punto en un pleno en el que reclamábamos algo sumamente importante y trascendente como es un plan único para todos los ayuntamientos de esta provincia, que se haga un reparto equitativo de los recursos de la Diputación para que todos los ayuntamientos tengan en igualdad de oportunidades y puedan saber en qué invertir ese dinero a primero de enero, como hacen el resto de Diputaciones, gobernadas por el PSdeG", ha concretado Elvira Lama.

A su vez, la portavoz del PSdeG ha destacado que Baltar, que "se sitúa al margen de la legalidad", "se empecina en que no se hable de ese plan único" y en "que no se hable de las carencias de los ayuntamientos" mientras "quiere presentar otra moción con un argumento torticero" para que se vuelva a hablar "de un asunto" al que los socialistas "no le van a entrar en el trapo".

"Hemos pedido en una junta de portavoces que se retirara esa moción del orden del día. Vamos a presentar un escrito ante el secretario. Es una pataleta del presidente para desviar la atención de lo que le importa a los ciudadanos", ha subrayado Elvira Lama.

El "Willy Fog" de la política

La portavoz del PSdeG ha denunciado que el presidente Baltar "está convertido en el Willy Fog de la política ourensana", ya que "hace un viaje cada 20 días" y son los ciudadanos los que le pagan "todos sus caprichos de viajar por el mundo" sin saber "cuáles son los resultados" de esos actos.

"Los datos demográficos están ahí. Envejecemos a pasos agigantados, tenemos menos cotizantes a la Seguridad Social, somos la primera provincia que tiene más pensionistas que cotizantes, bajamos en la tasa de actividad, por lo tanto, no redundan en nada positivo", ha defendido.

"Ya está bien de sus bufonadas; que se dedique a los asuntos de la provincia. No preside ni juntas de gobierno ni juntas de portavoces, y se dedica a sobrevolar el salón de plenos organizando un debate que tenemos que hacer productivo porque los ourensanos no tienen que pagar de su bolsillo los caprichos de Baltar", ha lamentado Elvira Lama.

Pago de las costas de la sentencia

Asimismo, ha anunciado que el PSdeG le pedirá a Baltar y a los diputados que avalaron la decisión de aceptar la reprobación de Alfredo García "con sus votos" que "paguen las costas de la sentencia". "Que se deje de idioteces y se ponga a trabajar", ha añadido.

"Si se aprueba la moción, no descartamos volver a la vía judicial. En otros foros, defienden la legalidad y las sentencias de los tribunales, pues aquí también. No puede incumplir sentencias reiteradamente como está haciendo", ha asegurado.

En su primera rueda de prensa como portavoz del PSdeG en la Diputación de Ourense, Elvira Lama ha destacado que asumirá el cargo "con entrega y dedicación" y ha puesto en valor "ser la primera mujer portavoz del PSdeG en la casa" y "la segunda portavoz en representación del Ayuntamiento de Xinzo de Limia".