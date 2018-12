Elvira Lama: "Non hai que chegar a certos extremos cando un se quere afastar dun partido"

Á sorprendente baixa como militante no PSOE do histórico Pachi Vázquez seguíronlle unha serie de feitos que remataron co segundo relevo do mandato na portavocía do grupo socialista na Deputación, trala decisión da executiva provincial de destituir a Francisco Fraga, desencantado co rumbo que, na súa opinión, está tomando o PSOE, e reemplazalo pola líder en Xinzo, Elvira Lama, que se estreou nun pleno este pasado venres. A limiá recoñece que non é o mellor xeito de chegar ó posto, pero recorda que hai unha resolución orgánica que o referenda. Satisfeita con ser a primeira muller en ter esta responsabilidade na Deputación, confía en que estes cinco meses que restan para finalizar o mandato se convirtan na antesala dun cambio tanto no seu concello, onde aspira a repetir como candidata, como no goberno provincial.

Con que sensacións se atopa?

É un exercicio de responsabilidade, porque interveñes en moitos aspectos que antes non tocabas.

Non é a mellor forma de chegar ó posto.

Non, sobre todo cando quedan cinco meses.

Tivo dúbidas?

En política as dúbidas duran cinco minutos porque o das o paso ou te tes que ir. Era a viceportavoz primeira e non se entendería non dar o paso.

Todo moi convulso, non?

Foi o acatamento dunha directriz tomada na executiva, houbo unha votación e nós estamos para acatar as resolucións dos órganos do partido, porque para iso nos dotamos deles.

Había que chegar a este punto?

Cando un (por Pachi Vázquez) se marcha facendo tanto ruído e dando un portazo hai xente que queda doída. Entendo que a relación de proximidade que tiña con el o anterior portavoz esta aí e non é fácil de rachar.

A relación con Fraga é boa?

A miña relación con el, a pesar de que chegou á portavocía dunha forma convulsa, sempre foi boa. Non temos unha amizade, é un compañeiro de partido que tivo unhas declaracions desafortunadas, ó mellor en quente, que desencadenaron todo.

O grupo provincial está ben?

A relación é boa, hai certas persoas doídas, eu mesmo síntome así porque penso que non hai que chegar a estes extremos cando un se quere afastar dun partido ou liña política.

Está molesta cos deputados (Vicente Gómez e Isabel Gil) que votaron en contra do nomeamento?

Non, porque son dúas persoas que son máis afíns ó portavoz anterior que a min, pero non tiven problemas nas primeiras xuntanzas.

Cre que haberá máis fugas no partido?

Non acerto a predecir, cada un ten que estar cómodo onde está.

Falta cultura de primarias?

Falta esa cultura, moitas veces a xente que perde unha votación non acepta de bo grao e como imos de primarias en primarias, subprimarias, secundarias, chega un momento no que ó mellor morremos de democracia.

Que estilo aplicará como portavoz Elvira Lama, máis agresivo como Ignacio Gómez ou más calmado como Francisco Fraga?

Ningún en particular, tes que xogar o teu papel, ser o altavoz do grupo e transmitir o posicionamento.

Non debe ser fácil a labor ante unha maioría absoluta tan consolidada, non?

Non é nada fácil facerlle fronte a un PP que non acepta de bo grao a crítica, nin sequera a constructiva que facemos. Eles están acostumados ó ordeno e mando, non lle gusta que lles poñamos fronte á realidade.

“Soberbio patinazo, desinformación". O PP xa pasou ó ataque contra vostede.

Penso que vai haber máis deste estilo porque non son unha muller que me quede calada. Se o de enfrente ve que tes armas, es unha muller empoderada, razóns, expoñes as críticas, van atacar por onde poidan. Pero o que é evidente e palmario é a situación da provincia dende que Baltar tomou o mando, os datos están aí.

É a primeira muller neste posto.

Ser ou non muller non debería ser noticia, pero as políticas de xénero teñen que implementarse, porque cada vez temos máis atrancos e hai homes que, moitas veces, son reacios a que as mulleres tomen partido en determinados facetas.

Ten futuro a provincia?

Penso que si, de feito teño unha filla e cos seus estudos apostou por ser unha artista creativa e autónoma en Xinzo, aposta polo rural. Asi o fan moitos xóvenes. Pero penso, e non querería equivocarme, que o rural ten futuro, pero fai falta unha discriminación positiva, xa basta de estudos e análises, é hora de que as administracións poñan os cartos.

A súa chegada á portavocía é tamén unha forma de proxectarse como candidata en Xinzo?

Inda que a miña idea sexa ser candidata, non está aberto o procedemento. Estamos nun momento en Xinzo no que todo ten que mudar porque non aguanta máis o desastre e o desgoberno no que está metido. Distintos gobernos do PP levaron ó meu concello a ser un dos que máis poboación perde e xa baixamos de 10.000 habitantes, o que nos levará a ter un millón menos no próximo mandato. O PP ten dous alcaldes xa inhabilitados e a xente terá que escoller moi ben quen quere que lle goberne os próximos catro anos.

Hai base para o cambio?

Penso que si, a xente está cansada e incluso militantes e simpatizantes do PP, están hastiados, non hai máis que saír á rúa.

Pero entón será sinxelo gañar.

A campaña nunca está feita pero a verdade é que todo isto non é novo porque vén de atrás, goberna desde 2003. Se a xente non é capaz de mudar o voto, os habitantes de Xinzo teñen un serio problema.

E non hai autocrítica do resto de partidos, como o seu?

Eu atópome que me demandan cousas que ten que facer o grupo de goberno mentres a eles non se lle di nada. Moitas veces cando goberna o PSOE a xente é bastante máis esixente e crítica que co PP, incluso os propios socialistas somos máis críticos con nós.

Fálase de Isaac Vila como posible candidato do PP. Que lle parece?

Nas cuestións particulares de partidos non me gusta entrar, pero se falamos de renovación e iso en Xinzo pasa por Isaac Vila, o primeiro alcalde inhabilitado, mal anda o PP.

Está o PSOE preparado para afrontar as eleccións?

Penso que si. O que ten que facer o PSOE é un gran esforzo para ter os mellores candidatos, xa que darán os mellores resultados, que son os que dan e quitan concelleiros e poñen o goberno desta casa (a Deputación).

Ve posible derrotar ó PP na Deputación?

Penso que seremos capaces e, ademais, sería o desexable, máis que nada por un pouco de hixiene política, 31 anos gobernando o mesmo partido non di moito de democracia, sobre todo vendo como chegou o presidente, co pai entregándolla coma un xoguete.