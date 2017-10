Emilio González repite en la presidencia de la Praza

La candidatura encabezada por Emilio González se mantendrá durante cuatro años al frente de la Praza de Abastos de As Burgas. A salvo de impugnaciones, que deberán resolverse antes del día 2 de noviembre en el caso de que se presenten, la lista del propio González tiene vía libre para gestionar el mercado principal de la ciudad ya que el plazo de presentación de candidaturas concluyó ayer a las 14:00 horas sin que se plantease una alternativa.

Los comerciantes han optado por la continuidad al frente de los destinos de la plaza en un momento crucial debido a las obras de las instalaciones provisionales de la Alameda en espera de la rehabilitación integral del edificio principal. "Quiero que la futura plaza de abastos vaya en las mejores condiciones", señaló ayer el actual presidente, que opta al nuevo mandato. Se marca como uno de sus objetivos para el periodo que ahora se abre "no dejar abandonado al rianxo, que es una de las cosas que más me preocupa en estos momentos". Los vendedores de fresco que están fuera del recinto de la plaza no van a ser trasladados a la Alameda, a las instalaciones provisionales, y Emilio González subraya que "debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la reforma del edificio principal beneficie también al rianxo".

Pidió colaboración institucional para acelerar la rehabilitación, pero también advirtió al Concello "para que deje de utilizarnos hablando de divisiones entre los comerciantes que no son tales, si acaso intereses personales entre dos o tres industriales que se han quedado en nada". Después de insistir en que prefiere "mirar al futuro y pensar en positivo", Emilio González aludió a que en el futuro se debe "rejuvenecer" el mercado, "modernizándolo y llevando a cabo acciones diferentes para captar y fidelizar a los clientes". Entre sus objetivos está también que la Praza de Abastos sea "el epicentro de una zona turística de gran importancia para la ciudad".

González lleva ocho años como presidente y en su candidatura tanto a la asociación de comerciantes como al consejo de administración de la sociedad que gestiona la plaza va Ángel Rodríguez como vicepresidente, Julio Manuel da Costa como secretario y María del Carmen Vidal como tesorera.