Los empleados de la depuradora niegan responsabilidades sobre los vertidos del río Barbaña

Responsables de Espina y Delfín, concesionaria que gestiona las aguas de la estación depuradora de San Cibrao (Ourense), juzgados por un vertido en el río Barbaña en 2009 que causó la muerte de 17.000 peces se han desmarcado este martes de esa catástrofe ambiental, que han achacado a alguna de las empresas que operan en el polígono próximo.



Así lo han expuesto durante el primero de los tres días que ha reservado el juzgado de lo penal número dos de Ourense para esta causa, que supuso, además, daños valorados al dominio hidráulico en 220.000 euros, y que ha sentado en el banquillo de acusados a la administradora solidaria de Espina y Delfín, R.B.R.G., a M.C.M. (operario), a P.R.P. (técnico) y al jefe de servicio, E.J.I.P.



El juicio se celebra por la vía penal contra ellos cuatro y no hay ninguna empresa investigada como causante del vertido.

Los empleados de la depuradora han asegurado que no adoptaron medidas correctoras inicialmente porque no conocieron la gravedad del vertido hasta días después, aunque han precisado que hubiese sido imposible "contener" su llegada al río, dado "el volumen" de metales pesados que llevaba y que se extendió a lo largo de cinco kilómetros del río orensano del Barbaña.

Por su parte, las acusaciones han llamado la atención sobre el hecho de que Espina y Delfín, unos ocho meses después de este episodio, instaló dos peachímetros (phmetros), un sistema de alerta para detectar problemas en el ph del agua, que no tenía hasta el momento, para evitar nuevos incidentes.



A preguntas formuladas por las acusaciones, el jefe de servicio, E.J.I.P., ha recordado que “la apariencia de la planta” era normal y ha aclarado que entonces “ningún técnico” de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Seprona, la Guardia Civil o la Xunta les alertó de la existencia de un posible vertido tóxico.



En todo caso, ha advertido de que ese vertido de dicha magnitud “no se hubiera arreglado ni con cinco tratamientos físico-químicos”.

"Y au hoy en día no seríamos capaces de contenerlo”, ha advertido, dada la gran cantidad de metales pesados que llevaba; si bien ha reconocido que “no se les ocurrió mirar el ph” para comprobar cuál era el estado del agua.

Así, ha responsabilizado a las empresas de los polígonos industriales de “verter y tirar” al río porque resulta “más barato” y “no pasa absolutamente nada” al recordar que entregó “un listado” con las empresas que “potencialmente podían haber hecho un vertido de ese tipo”.



De hecho, en una nota, la concesionaria apunta a una empresa que estaría "directamente relacionada con procesos de cromado, hincado o lacado" como la responsable de dicho vertido, aunque no se pudo concluir su implicación al no haber "pruebas fehacientes".

En su testimonio, el jefe de servicio ha insistido en que una depuradora de estas características no está preparada para “hacer frente” a vertidos de carácter industrial, que “son ilegales”.

Durante el juicio, la fiscal Carmen Eiró ha querido conocer si la empresa adoptó las medidas de seguridad a fin de neutralizar la “elevada concentración” de metales pesados en algún caso, “120 y 200 veces superior” a lo permitido al entender que cometió una “imprudencia grave” al no haber activado el tanque en el momento en que recibió los metales pesados -residuos industriales- a través de la red de saneamiento, lo que, a su juicio, hubiera permitido neutralizarlos.



Preguntado sobre este extremo, el técnico, P.R.P. ha insistido en que aunque hubiesen sido conocedores del vertido, el impacto medioambiental “hubiese sido de la misma magnitud” puesto que este tipo de plantas depuradoras están preparadas para tratar residuos sólidos urbanos y no vertidos de estas características.



Asimismo, ha subrayado que la reacción de la empresa “fue inmediata” a la hora de adoptar las medidas pertinentes y corregir niveles de PH: “Si hay muerte de los peces” es por “el incumplimiento de las empresas”, ha zanjado.



Por su parte, la administradora solidaria, R.B.R.G. ha apuntado que la empresa “siempre” cumplió con sus obligaciones y con la la autorización de vertido y, prueba de ello, ha recordado que “nunca” registraron incidencias de estas características.



Por estos hechos, el Ministerio Público pide tres años de prisión y 27.000 euros para cada uno de los trabajadores de la empresa encargada de gestionar la depuradora así como el pago de 227.000 euros, en conjunto con la firma, para restaurar los daños.



Adicionalmente, la acusación popular pide en el juicio -que continúa mañana y pasado- la clausura de la estación depuradora de Aguas Residuales para que deje de verter elementos contaminantes al castigado cauce del río Barbaña.



Con carácter previo, ecologistas y representantes de asociaciones vecinales del Parque Barbaña, Seixalbo y Ponte Noalla, que se concentraron frente a la puerta de los nuevos juzgados, reclamaron que no se vuelvan a repetir este tipo de agresiones tras denunciar los continuos vertidos al río.