La empresa de los mupis da inicio a las reparaciones

La concesionaria de la explotación publicitaria del mobiliario urbano de la ciudad, PM Trans Europe, trabaja en la puesta a punto de los más de 170 soportes (mupis, relojes-termómetro, marquesinas) de los que se ha hecho cargo, al menos, durante los próximos cuatro años -se puede prorrogar otros dos-. El contrato suscrito con el Concello el 6 de octubre estipula que la empresa debe tener todos los elementos reparados y listos para su uso en el plazo máximo de dos meses, con lo que restan dos semanas para que se cumpla.



La compañía, con sede en Madrid, está desplegando a sus operarios por la ciudad para cumplir con el pliego de condiciones. En la jornada de ayer, se procedió a la reparación del reloj-termómetro del Parque de San Lázaro, averiado desde hace unas semanas. Según confirmaron los trabajadores, se ha instalado un sistema digital, dado que el anterior estaba obsoleto y no se podía arreglar. En los próximos días, solucionarán los problemas de los soportes de la Alameda y Juan XXIII.



Entre las obligaciones a las que debe hacer frente la concesionaria durante la vigencia del contrato, están la conservación en perfecto estado del mobiliario urbano, solucionando cualquier desperfecto en un máximo de 12 horas, o la recogida de pilas en aquel mobiliario que explote dirigido al reciclaje de este material. Además, deberá instalar cuatro mupis digitales en Ervedelo, Jardín do Posío, Parque de San Lázaro y Praza de Abastos de A Ponte, ubicaciones escogidas por el Concello para mejorar este servicio.



Por lo que respecta a la explotación publicitaria, los soportes no podrán estar vacíos en ningún momento ni desactualizados, debiendo ser retirada cualquier campaña que se prolongue una semana después de su conclusión.



Por otra parte, se reservará un 20% de los soportes para información institucional y de servicio del Concello, así como para cualquier campaña en la que participe la administración local para promocionar actividades deportivas, culturales o sociales.



El pliego de condiciones estipula también las posibles sanciones a las que se expone la concesionaria en caso de incumplimientos, que oscilan entre los 300 euros, en faltas leves, y la rescisión del contrato en los muy grave, como no cumplir las fechas fijadas para las obras necesarias o el impago del canon.



110.000 euros al año



El concurso para adjudicar la gestión de los mupis se resolvió a principios de septiembre, tras la exclusión de la empresa Inca, que había ofertado unos 160.000 euros al año, pero que no cumplía el apartado de solvencia técnica, al no haber prestado un servicio similar en ciudades de más de 80.000 habitantes. Por esto, el gobierno local decidió adjudicar el contrato a PM Trans Europe, que había ofertado un canon de 110.000 euros al año.