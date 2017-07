Una empresa ourensana entre los mejores proveedores del Grupo PSA

El Grupo PSA ha distinguido a sus mejores doce proveedores en la Península Ibérica, entre ellos cinco plantas ubicadas en el área de Vigo, por su capacidad de respuesta y optimización en materia logística, y por su eficiencia en el cumplimiento de las exigencias de calidad de la multinacional automovilística.



En un acto celebrado este martes en la planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo, el director de la factoría y director del Polo Ibérico del grupo. Frédéric Puech; el director de Desarrollo Proveedores, Frank Michel; y el director del centro de Mangualde (Portugal), José María Castro Covelo, han entregado las distinciones a doce empresas de España y Portugal.



Así, se ha reconocido, como mejores proveedores de 2016, a Bosch Sistema de Frenado (Lliça-Barcelona), CIE Advanced Comfort Systems Iberic (Ourense), CIE Norma (Iziar-Deba-Guipúzcoa), Kirchhoff Automotive Portugal (Ovar-Portugal), Mahle Behr Spain (Montblanc-Tarragona), Maier Ferroplast (O Porriño-Pontevedra), MGI Coutier España (Vigo), Plastic Omnium Auto Inergy Spain (Vincios-Gondomar), Plastic Omnium Composites España (Arévalo-Ávila), Reydel Automotive Spain (Salceda de Caselas-Pontevedra), TI Group Automotive Systems (O Porriño-Pontevedra) y TRW Dalphimetal Portugal (Vilanova de Cerveira-Portugal).



Este acto de reconocimiento es una continuación del acto que tuvo lugar en París el pasado mes de mayo, cuando el Grupo PSA entregó sus premios anuales a los mejores proveedores.



En esa ceremonia de `Suppliers Awards 2017`, seis proveedores de la Península Ibérica fueron premiados en la categoría `Best of best`, que reconoce a las plantas premiadas en tres ediciones consecutivas. En esa ocasión, el reconocimiento fue para Componentes de Vehículos de Galicia (O Porriño), Gestamp Cerveira (Vilanova de Cerveira-Portugal), Plastic Omnium (Arévalo-Ávila), Sacia (Águeda-Portugal), Saint Gobain Cristalería (Arbós del Penedés), y Snop Estampación (Nigrán-Pontevedra).