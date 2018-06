Los empresarios reclaman que se cumplan los plazos del AVE

Los empresarios ourensanos reiteran la necesidad de que las obras del AVE finalicen en los plazos comprometidos por el Gobierno Central, según dijo el presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Pérez Canal, ante la asamblea general de la entidad, que tuvo lugar ayer y a cuya clausura asistió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, entre otras autoridades.

La asamblea dio su aprobación del presupuesto de la CEO del presente ejercicio, que asciende a 1.562.698 euros, un 7,38% menos que el precedente debido a un notable descenso en las ayudas al área de formación, como ya venía sucediendo en los últimos años. Esta reducción, sin embargo, se verá compensada con aportaciones previstas por otras vías, sobre todo en el ámbito de la internacionalización y a través de la puesta en marcha de proyectos de integración sociolaboral llevados a cabo con administraciones e instituciones.

Infraestructuras clave

En su intervención ante los asistentes, Pérez Canal se refirió a la urgencia de que finalicen las infraestructuras pendientes en la provincia, al considerarlas "fundamentales" para el desarrollo a medio y largo plazo. En este sentido, alertó de que la CEO "se va a mantener vigilante sobre la evolución de los trabajos de la línea del AVE que permitan el cumplimiento de los plazos comprometidos en su día y con arreglo al proyecto asumido por todos, con la variante exterior incluida"."El AVE está llamado a ser uno de los grandes ejes sobre los que pivote el futuro económico y social de Ourense", apuntó; añadiendo que "esta infraestructura debe contar con una red de comunicaciones paralela por carretera que vertebre el territorio provincial y lo convierta en atractivo para la actividad empresarial y, sobre todo, competitivo para poder llegar a los mercados con garantías. Citó también la perentoriedad de que se construya la autovía A-76 de Ourense a Ponferrada por Valdeorras, la circunvalación de O Barco y la autovía A-56 de Ourense a Lugo.

Recado al Concello

Además, instó a los grupos políticos del Concello de Ourense a alcanzar el acuerdo en temas tan importantes para la ciudad y su empresariado como los presupuestos municipales o la aprobación de un Plan Xeral de Ordenación, básico para el desarrollo de la urbe.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que presidió el acto, destacó que "as empresas estades a ser as protagonistas do mellor ciclo exportador da nosa historia, cun incremento nas vendas ao exterior do 8%, nos catro primeiros meses deste ano". Remarcó la capacidad y empuje del empresariado ourensano, sobre todo en sectores como el agroalimentario, el textil, la automoción o la pizarra y la piedra. Y apuntó la capacidad de Ourense en el sector turístico, que está llamado a desempeñar un papel importante en el desarrollo de la provincia en un futuro a medio plazo.