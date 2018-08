"Las empresas nos dicen que hay déficit en construcción"

El presidente de la Asociación de Constructores de Ourense, Santiago Ferreiro, confirma que "las empresas nos trasladan ese déficit de personal en el sector", que entiende que debe ser paliado por la vía de la formación especializada. Algo que se quiere promover desde el centro de la propia asociación recién estrenado en Vilamarín.

El problema "no se circunscribe a la comarca de Valdeorras, sino que es más generalizado; afecta a toda la provincia, según hemos constatado", señala Ferreiro.

Subraya que "el empleo está creciendo en torno a un 2,5%, según datos del segundo trimestre", hasta llegar a los 8.900 trabajadores en el sector.

El vicepresidente de la CEO, José Manuel Díaz, remarca que "estamos pidiendo a la Xunta que ofrezca más cursos de formación dual" en sectores como la propia construcción, pero también en otros ámbitos laborales como "la automoción, el comercio o las nuevas tecnologías", explica.

En este último apartado, subraya que "aquí tenemos el grado de Ingeniería Informática y todos los que salen de esta carrera están colocados".

Díaz añade que esta escasez de trabajadores cualificados se está dando "en un momento de reactivación económica" que, en cierto modo, se está desaprovechando.

"En la Federación de Hostelería nos vienen en más de una ocasión a preguntar por cocineros con experiencia", señala Ovidio Fernández, presidente de la Federación de Hostelería. Es otro de los perfiles profesionales más demandados en la actualidad. Como explica Fernández, "no es tan fácil encontrar un cocinero que reúna una experiencia acreditada". Y es que el responsable de los hosteleros afirma que "no se puede entender como cocinero a cualquiera que se ponga a los fogones". Insiste en que "se buscan cocineros y no hay disponibilidad del número de profesionales que demanda el sector".

Alberto Vila, secretario de la Asociación de Transportistas de Ourense, reconoce que en su sector "hay un desfase entre la demanda de profesionales y la oferta actual de gente con experiencia a sus espaldas dentro del sector".