"Las empresas quieren venir y las que ya están desean ampliar"

Javier Cepedano lleva once años como presidente de la Federación de Empresarios de León (FELE), ha visto la sombra de la crisis y percibe la luz de la recuperación. La alta velocidad ferroviaria ha contribuido a dar más brillo a las luminarias. No duda un instante a la primera y tópica pregunta: ¿hay un antes y un después del AVE? "Hay un antes y un después, sin ninguna duda, nos ha traído proximidad no solo en el aspecto social o de turismo sino también empresarial". Percibe trajín diario hacia la terminal para coger el tren a Madrid y él es uno de esos asiduos clientes. Cree que "nos ha cambiado la mentalidad de las distancias y nos ha acercado".

¿Y desde el punto de vista de las inversiones empresariales? La coge al vuelo: "Las empresas quieren venir y las que están quieren ampliar porque se ven beneficiadas por la comodidad de la comunicación". Cepedano se imagina un mapa en el que León toma posición geoestratégica: "También hemos detectado que debemos ser un polo de comunicaciones del noroeste de España".

Una de sus fortalezas es la logística. Inditex ha fortalecido su operativa con un centro en León al que ha sumado la facturación mundial de Zara Man. Decathlon ha apostado también por esta provincia para su centro logístico y otras como Mercadona están en el mismo proceso.

El presidente de FELE también pondera las posibilidades del sector farmacéutico y biotecnológico. La antigua Antibióticos dio lustre a León "pero aquello se fue consumiendo pero aún así ha quedado el poso y se han creado empresas relacionadas con la misma actividad".

En otras áreas las apuestas van por hacer realidad industrias de transformación del sector primario. Recuerda Cepedano que "el cereal lo enviamos a Cataluña y nos lo devuelven envasado y debemos ser nosotros los que cerremos ese ciclo".

Tiene claro que cualquier proyecto de desarrollo para la ciudad y la provincia tiene que ser integrador e implicar a instituciones y agentes sociales. Javier Cepedano tiene a gala "hablar siempre de unión yo quiero que los sindicatos, las fuerzas políticas que estén conmigo,tenemos que unirnos en la defensa de los intereses y ya lo estamos consiguiendo.

La FELE protagoniza una mesa de diálogo social con la Junta de Castilla y León "que se ha trasladado a las instituciones y participan en proyectos sociales y de empleo o emprendimiento". A esa iniciativa se está sumando la Universidad y entre los muchos frentes abiertos Javier Cepedano defiende la Plataforma Atlántica en la que está también Ourense. Otra apuesta de unidad, dice, crear e integrar otro mapa de comunicaciones.