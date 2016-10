Empresas y concellos coinciden en que urge reorganizar la red de autobuses

Tanto las concesionarias de autobús en la provincia como los concellos del rural ourensano coinciden en la necesidad de que se remodele el actual sistema de concesiones, aunque hay diferencia de opiniones respecto al anuncio hecho por la Xunta de Galicia el pasado jueves respecto a este tema. El DOG recogía ayer mismo la licitación por más de un millón de euros de seis estudios previos de la situación del transporte en seis zonas: A Coruña y Lugo Norte, Centro, Ourense Centro, Ourense Este, Pontevedra y A Coruña Oeste.



Desde las empresas subrayan que "nadie se ha puesto en contacto con nosotros de la Xunta" para explicarles el proyecto, aunque todos reconocen que "hay un claro déficit de usuarios en los actuales recorridos" que trabajan.



Antonio González, gerente de la empresa Abel González, que cuenta con una línea regular entre Ourense y Maceda con tres viajes diarios de lunes a viernes, señala que "no queda otra solución que hacer esa reordenación" de las líneas de autobús en el rural. Destaca un dato: "Nosotros en los últimos seis años hemos tenido un descenso de viajeros de un 50 %". Y añade otro: "Si uno se va a los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay una pérdida de habitantes, sobre todo gente mayor, que son nuestros usuarios mayoritariamente, de hasta un 20 %".



Esto se traduce en ese "déficit de viajeros" que confirman desde Anpian, otra de las concesionarias con varias líneas de autobús a lo largo de la provincia, en su caso en el suroeste de Ourense. "Hay viajes que no cuentan más que con tres o cuatro pasajeros", señalan.



Antonio González explica que "la mayoría de las concesiones han caducado, pero se nos obligó por parte de la Xunta a mantener las líneas un año por necesidad de servicio" y avisa que "nosotros tenemos pensado hacer la reclamación del pago de ese año porque estamos perdiendo dinero".



En cuanto a una de las posibles soluciones apuntadas por la Xunta para hacer más rentable el servicio, el agrupamiento de recorrido, González apunta que "da lo mismo porque la despoblación del rural es generalizada en todos los pueblos".



Rafael Villarino, alcalde de Amoeiro, considera que el auténtico problema "es que no están evaluadas de verdad las necesidades de la población". Mario Rodríguez, alcalde de Esgos, reconoce que "muchas veces los autobuses van semivacíos", pero considera que la conexión con la ciudad por autobús es un servicio que debía estar "garantizado" para una población del rural cada vez más envejecida y que en muchas ocasiones no puede hacer uso de su propio vehículo particular para trasladarse al hospital o acceder a cualquier otro servicio de la capital.



La necesidad de reorganizar el actual mapa de líneas de autobús cuenta con el sí de empresas y concellos, pero las primeras afirman no haber sido informadas al respecto y no ven muy viable el plan apuntado por la Xunta, mientras los concellos esperan.

“Esa reordenación había que hacerla hace tiempo”

"La reordenación del mapa del transporte de autobús en el rural es algo que había que haberlo tratado hace tiempo", afirma contundente el alcalde de Esgos, Mario Rodríguez, que subraya que "nosotros tenemos un déficit en ese aspecto".

Con respecto a los apuntes que avanzó ayer la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, "de la utilización de un mix de microbuses y taxis, ajustándose a la demanda, me parece una buena solución", aunque admite que "cualquier reordenación será difícil de llevar a cabo".

Manuel Doval, edil de urbanismo en el Concello de Pereiro de Aguiar, un municipio que "durante 12 años contó con servicio de autobús propio puesto por el Concello", según subraya, considera que la propuesta de la Xunta "ofrece eficiencia y eficacia". Doval explica que en el modelo actual "tenes un autobús de 54 plazas y a lo peor no llegas a llenar la mitad", mientras que con el "transporte a demanda" avanzado el jueves por Alberto Núñez Feijóo, "se adapta a las necesidades del rural".