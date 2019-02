O Entroido de Barbadás: 1 de marzo, pregón e colga do meco

O Concello de Barbadás xa publicou as principais datas da celebración do Entroido no municipio. O pistoletazo de saída oficial será o venres 1 de marzo, cando se celebrará o pregón, a cargo das Mulleres da Farándula, xunta á estatura da familia da Valenzá. Iso será ás 20,00 horas, pero antes, será a Colga do Meco na avenida de Celanova, con desfiles de dos alumnos dos colexios do Ruxidoiro e o Filomena Dato.

O sábado de Entroido, "sábado de piñata", celebrarase unha gran troulada entroideira con nenos disfrazados, e cuxo prazo de inscrición está aberto ata o 27 de febreiro. O domingo de entroido será a quenda da ruada charangueira polos núcleos de Barbadás, con animación musical, quedando para o día seguinte a ruada pola Valenzá.

O gran desfile de Entroido será o martes ás 17,00 horas, mentres queo mercores de Cinza rematará coa queima do meco.