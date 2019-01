El Entroido, pivote clave para desestacionalizar el turismo

El Entroido gallego y, especialmente, el de Ourense, cerró la última jornada de presentaciones de Fitur en Madrid destacando esta celebración como atractivo para desestacionalizar el turismo, uno de los objetivos a los que se enfrenta la provincia para mejorar su récord de visitantes. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacó su "riqueza etnográfica" como una de las claves para conseguir posicionar a la Comunidad entre los destinos punteros durante el invierno.

Castro: “Gran aliciente"

"O recente recoñecemento do entroido de Xinzo de Limia como Festa de Interese Turístico é un gran aliciente para Ourense en particular e para Galicia en xeral para continuar traballando no camiño da excelencia das festividades galegas", subrayó Nava Castro.

La directora de Turismo de Galicia destacó la implicación de los gallegos para "conservar e poñer en valor as tradicións e ritos ancestrais a través das diferentes celebracións en torno ao Entroido". En este sentido, mencionó la enogastronomía como ejemplo.

Díaz: “Un orgullo para Galicia"

La delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, animó a los asistentes a Fitur a viajar a tierras ourensanas en marzo para disfrutar de la variedad de entroidos que se celebran en la provincia. "Porque sen dúbiba se sosprenderán, vivirán unha celebración popular con un gran atractivo. Ademais da súa potencialidade de cohesión, da súa capacidade de confraternización e do seu efecto conservador do patrimonio inmaterial, o Entroido exerce un potente efecto dinamizador económico das comarcas nas que se celebra", subrayó Díaz Mouteira.

La delegada de la Xunta en la provincia también se refirió a la reciente declaración del Entroido de Xinzo como de Interés Turístico Internacional. "Sen dúbida unha gran nova para a provincia. Un orgullo para Galicia, e especialmente para os ourensáns. Os entroidos son unhas das maiores riquezas do patrimonio cultural de Galicia e Ourense presume, con razón, de ser a provincia co mellor carnaval".

Tras las palabras del parlamentario y edil de Cultura del Concello de Xinzo, Carlos Gómez, Castro recordó su "compromiso" por difundir la importancia de carnavales de Galicia, "uno de los mejores exponentes de los valores que hacen de Galicia un destino singular".