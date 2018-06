Enxeñaría Aeroespacial, do campus de Ourense, no podio das notas de corte máis altas

Medicina e Odontoloxía, na Universidade de Santiago de Compostela (USC); Enxeñaría Aeroespacial, no campus de Ourense da Universidade de Vigo (UVigo); e os dobres graos sitúanse un ano máis como as formacións de máis difícil acceso, xa que contan coas notas de corte máis altas de todo o Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Os alumnos que a semana pasada realizaron a Avaliación do Bacharelato para ou Acceso á Universidade (ABAU) coñeceron este venres as notas destes exames, coas que competirán por unha praza na educación superior.

Neste sentido, a nota de corte máis alta de toda Galicia a mantén o dobre grao en Matemáticas e Física da USC, xa que o último alumno en entrar no curso pasado alcanzou unha nota de 13,356 na Selectividade

Seguen a esta formación a simultaneidade de estudos en Comunicación Audiovisual e Xornalismo na USC, cun 12,942; o dobre grao en Enxeñaría Informática e Matemáticas nesta mesma institución, cun 12,800; e Bioloxía e Química na Universidade dá Coruña (UDC).

En canto aos graos ordinarios, lideran o ranking, como é tradicional, a carreira de Medicina, cun 12,286 de nota de corte; Odontoloxía, cun 11,278; e Enxeñaría Aeroespacial, cun 10,914.



Seguidamente, outras formacións polas que optan os alumnos con mellores cualificacións son os graos en Enxeñaría Informática (10,817), Física (10,780) -ambas na USC-, Tradución e Interpretación de español a inglés na UVigo (10,760) e Estudos lingüísticos e literarios de español na UDC (10,700).



Así mesmo, a USC e a UDC anunciaron este mércores os novos graos en Biotecnoloxía, Criminología e Paisaxe, que estarán dispoñibles no plan universitario galego a partir do próximo curso 2018/19. Estas formacións contarán con 240 créditos que se cursarán durante catro anos cunha oferta de 50 prazas, que se asignarán a través dos procesos habituais de acceso á universidade.

O 90% aprobaron selectividade

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) deu a coñecer este venres que os aprobados da Selectividade na Comunidade ascenderon a 9.091 dos 10.024 estudantes -o 90,69%- que realizaron os exames entre os días 12 e 14 de xuño.

Así, dos 11.443 alumnos que se matricularon nas probas, tan só 89 non as realizaron finalmente, de modo que a asistencia situouse no 99,22% do total.

No entanto, as notas que a CiUG publicou este venres non serán definitivas até o próximo 4 de xullo, xa que este sábado se abrirá o prazo para que os alumnos realicen as reclamacións que consideren se non están conformes coa nota dalgún dos exames.

Preinscrición e matrícula

Así mesmo, a preinscrición nos graos universitarios poderase realizar desde este luns, día a partir do cal cada alumno poderá rexistrar na aplicación web Nerta un ranking do cinco carreiras que máis lles gustaría cursar. Este prazo pecharase o día 3 de xullo.



Seguidamente, o día 16 dese mesmo mes darase a coñecer a primeira listaxe de alumnos admitidos nos graos que eles mesmos seleccionaron como preferentes. No momento no que a aplicación convoque ao estudante, este poderá realizar a matrícula no primeiro prazo entre os días 17 e 19 de xullo.



En cambio, se o alumno non é convocado o día 16, terá a opción de esperar á publicación de até outras seis listas de admitidos e prazos de matrícula, polo que podería ser que até o mes de outubro non coñecese de forma definitiva o grao universitario ao que pode acceder.