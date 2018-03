Es público que el dinero es público

Lunes, 26 de febrero | La ciudad paseable, desde el helicóptero

Una ciudad pequeña, amable "paseable", soportable, habitable y recomendable da tumbos buscando soluciones a problemas de mayores y grandes urbes. Ourense es la ciudad del todo o casi todo a quince minutos, también el de los coches hasta el ascensor del cole para dejar al niño. Soy de la generación en la que Pepito dejaba el Seat FL en la doble fila del Beker para que se lo viese la peña y alguna churri. De la época en la que Manolito daba vueltas con el Supermirafiori por Valle Inclán y Parque de San Lázaro para lucirse y que, de paso, se le viesen bien las Ray Ban. Pensé que eran pecadillos de pretérita juventud hasta que el dueño de un concesionario y un jefe de la Policía Local coincidieron en decir que nadie se compra un buga aparente para dejarlo a pudrir en el garaje. Ahora, ya talludos, aún no nos ha llegado la conciencia medioambiental. Somos de vocaciones tardías en esto de la ecología y los humos nocivos. Tampoco las soluciones parecen muy originales. La Región decía que "la ciudad refuerza el control policial" para acabar con la doble fila y solucionar los excesos de velocidad. Policía, eterna solución. Mucha, mucha policía, como en el Pacto de Caballeros, de Sabina. Decisiones políticas que sobrevuelan los problemas. Ya lo dijo el recordado Adolfo Suárez: "Un presidente no puede decir que conoce bien lo que está pasando, porque ve los atascos de tráfico desde el helicóptero".

Martes, 27 de febrero | Algunas anécdotas traídas con calzador

Copi y Bartali; Ocaña y Merckx; Jackes Anquetil y Raymond Poulidor. Épicas rivalidades en la bicicleta en los 60 y 70 del pasado siglo. De la primera, una foto en la que pese a la feroz batalla ambos compartían un bidón de agua en una etapa. Del segundo par, una frase del conquense al belga en una prueba en 1971: "Silba ahora que puedes; vendrán días en que no podrás silbar. Yo me encargaré de que esos días lleguen". De la tercera pareja, un cruel reconocimiento. Anquetil, viendo ya de cerca la muerte dijo al célebre Pou Pou (eterno segundo): "Amigo mío, serás segundo otra vez". ¿A qué vienen estas evocaciones a la historia de los grandes ciclistas? A nada, sin duda. Como a nada viene que a un ciclista ourensano Tráfico le imponga una multa de 200 euros por llevar una luz intermitente en su bici. A mi me apetecía contar la batallita y al agente tomarse un protagonismo que no va con el uniforme.

Miércoles, 28 de febrero | El dinero público da para todo. O no.

Claro que hay que subir el sueldo a los funcionarios de Justicia, por supuesto también equiparar las nóminas de Policía y Guardia Civil, qué decir de las pensiones en la provincia con las prestaciones más bajas de España. ¿Quién da la espalda a semejantes peticiones? Nadie, desde luego en política, con partidos que sujetan la pancarta esperando los votiños y el PP en el Gobierno sacando pecho porque mantiene "el poder adquisitivo de las pensiones". Valor, sin duda. ¿Quién nos va explicar de dónde se van a sacar los dineros para mejorar las percepciones de los trabajadores públicos? ¿Quién hará acopio de valentía para decir que el actual sistema de pensiones está a punto de claudicar? El gasto camina desbocado: cada vez más pensionistas con mayor esperanza de vida (gran noticia), cada vez menos afiliados jóvenes, con sueldos míseros y cotizaciones paupérrimas. ¿Para cuándo políticos con responsabilidad, capaces de afrontar el reto soltando la pancarta? Recordaba estos días John Müller que el canciller alemán Otto Von Bismarck fijó a finales del XIX en los 65 años la edad para percibir la jubilación "porque la gente se moría a los 69". Siglo y pico después, la esperanza de vida en España es de 83 años, la segunda más alta del mundo, después de Japón. No solo eso, bajo el paraguas de las pensiones se acogen en España miles de personas que no llegan a los 65. Queremos perpetuar el sistema de cobrar más dinero y vivir más tiempo. Es la ecuación perfecta, siempre y cuando el dinero fuese chicle. Mientras, todos entretenidos. Unos, quitando pensionistas a la calle y los otros, intentando meterlos en casa. Ambos frentes se entretienen, pero no solucionan.

Jueves, 1 de marzo | Al menos tienen música de bolero

Leemos por aquí que la burocracia condena proyectos vitales para la provincia. La actualidad tiene muchos matices, incluso toma estribillo de bolero: "Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer". Nos hacemos mayores con problemas que ya deberían estar resueltos. La burocracia ralentiza años de apertura de residencias en el rural, decía el periódico a toda página. Titulares intercambiables de fecha, legibles en el 2014, si me apuran en 1997. "Reloj detén tu camino porque mi vida se apaga". Son estas cosas de la actualidad tan ourensana, tan de dejar a macerar las soluciones a problemas que se agigantan por la desidia y el desdén. "Deten el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca". La realidad provincial, ese bolero: "Me cansé de vivir de ilusiones que me han maltratado, me cansé de seguir esperando lo que nunca vi".

Viernes, 2 de febrero | Llevar las decisiones hasta el límite

Ya casi hay tantas sentencias judiciales sobre asuntos políticos que decisiones políticas sobre asuntos sobre el bien común. El alcalde de Xinzo espera un milagro en la Audiencia para revocar una sentencia condenatoria. O sea, ganar el partido en la tanda de penaltis. Como jugar a cara o cruz.

Sábado, 3 de febrero | La tecnología dirá si es o no es penalti

El videoarbitraje se pondrá en marcha la próxima temporada. Se acabó la falibilidad, se acabaron las discusiones eternas sobre si era o no penalti. Se fue al garete la esencia de las tertulias. Se acabó insultar al árbitro, llega el fútbol 2.0. La tecnología nos gana 2-0.