La escasez de médicos obliga a tomar medidas de forma urgente

El Servizo Galego de Saúde reafirma su compromiso con la calidad asistencial, si bien reconoce en todo momento que la provincia de Ourense –al igual que otras muchas–se encuentra ante un reto muy importante para mantener servicios. A las jubilaciones y la poca atracción que tienen algunos de centros de salud del rural, se suma también el problema que se está viviendo en los Puntos de Atención Continuada (PAC), que recientemente iniciaron algunas movilizaciones para exigir mejores condiciones.

Las propuestas que hacen unos y otros son variadas, coinciden en que la situación es "grave" y "dificilísima", aunque difieren ligeramente a la hora de las medidas que se deben implementar.

Mejores contratos

El Colegio de Médicos pide "mejores condiciones" en la contratación, con modelos "estables y flexibles" en el que se vayan "ganando derechos". El Sergas señala que "en toda Galicia se ofrece la misma calidad" y puntualiza, ante todo, que "no hay plazas sin cubrir en Primaria". El problema llega para las sustituciones. El gerente del área sanitaria, Julio García Comesaña, señala que a esos profesionales "se les hace contrato cuando el titular está de baja o días libres". En ese punto, los "contratos estables" que pide el Colegio de Médicos, no los ve factibles. "Es cierto que al final encadenan contratos, pero todas las comunidades autónomas están igual. Aquí hubo experiencias de contratos de un año y no funcionaron", explica el gerente. Así, cree que se debe dar con una fórmula mejor para todos desde las mesas de trabajo del Ministerio. De todas formas, Sanidade tiene previsto reducir la eventualidad al 5% en 2020.

Más plazas MIR y facilitar su permanencia

La petición de José Luis Jiménez desde el Colegio de Médicos de ampliar las plazas de residentes (MIR) va a ser puesta en marcha por el Sergas. Jiménez, sin embargo, dice que, con esto, por sí solo "no se va a amortiguar el número de jubilaciones". El Sergas realizó en 2017 el mayor número de ofertas de plazas MIR. Además, la Consellería de Sanidade recordaba hace poco que en noviembre se celebrarán las pruebas para cubrir 214 plazas de médico de familia.

Cambio organizativo.

Desde el Colegio de Médicos, Jiménez propone que se puedan trabajar más horas, "con aumento de retribuciones". "De ocho a tres, en una mañana, no se puede hacer todo. Hay gente en Primaria que ve a 70 pacientes en una mañana", recuerda.

En cuanto al cambio de modelo, otras voces apuntan continuamente a la dificultad de mantener centros de salud en todos los concellos, un planteamiento que también deberá cambiar a medio plazo.