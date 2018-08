La escasez de personal especializado penaliza a varios sectores provinciales

Empresarios y responsables de asociaciones de comerciantes y empresariales de la provincia coinciden en afirmar que la escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores está frenando las posibilidades de crecimiento de más de una empresa a día de hoy, "en sectores como la fabricación de componentes de automoción, la construcción o las nuevas tecnologías", señala el vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Díaz.

La semana pasada avanzaba el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Valdeorras (AEVA) y constructor barquense, Javier Rodríguez Paradelo, que no asumía más obras porque no encontraba trabajadores.

Teresa Martínez Lorenzo, presidenta de la Asociación Prolimia de Empresarios de A Limia, coincide en esa dificultad para encontrar determinados perfiles. "En el caso de A Limia, para sectores como construcción u hostelería, es prácticamente imposible conseguir personal cualificado, y si no tienes gente en construcción, no puedes hacer la obra", asegura. Por otra parte, "el de la hostelería es un sector que te obliga a trabajar los fines de semana y hay mucha gente que no lo quiere", puntualiza.

Jorge Cardoso, presidente de Celanova Chea (Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de Celanova), reconoce también el problema. "Yo mismo acabo de emplear a un chico que no tiene experiencia previa", señala. Añade que "varias personas del sector de hostelería ya me han dicho que tienen auténticos problemas para encontrar determinados perfiles". Cardoso tiene claro que "los clientes acuden a los locales con los profesionales más cualificados", y no tenerlos "te penaliza".

Francisco Pérez Salgado, presidente de los hosteleros de Verín, entiende que "puede haber esa falta de mano de obra especializada", pero también achaca esa carencia, en ocasiones, a la propia dinámica del sector, que apuesta por determinado perfil de trabajador con menos experiencia, "porque la profesionalidad hay que pagarla".

Servicio Público de Empleo

Según el informe sobre perspectivas de empleo y necesidades formativas del Servicio Público de Empleo (SEPE), las ocupaciones con vacantes y de difícil cobertura en la provincia de Ourense serían las de programadores informáticos, cocineros y trabajadores de los cuidados personales a domicilio.

Con respecto al empleo por cuenta propia, en la provincia las ocupaciones con mejores perspectivas son las de conductores de automóviles, taxis y furgonetas; vendedores en tiendas y almacenes, y conductores de camiones.

Según el informe del SEPE, el sector terciario o de servicios es el más importante de la provincia. De hecho, en 2017 pertenecía a este sector el 82,58% de los centros de cotización de la provincia, así como el 71,58% de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

Los chóferes escasean y se cotizan cada vez más

Uno de los sectores que el Servicio Público de Empleo señala como de creciente demanda de empleo, el del transporte, también vive su particular escasez de trabajadores de primer nivel. Así lo constata el secretario de la Asociación de Transportistas de Ourense, Alberto Vila.

Según avanza, "el hecho de que haya escasez está provocando que haya mucho cambio de empresa de estos profesionales", bien porque cuentan con mejores condiciones salariales o porque "se les mejoran las condiciones de trabajo, en forma de más días de descanso semanales, por ejemplo", apunta. Así como trabajar sólo de día y no de noche, porque como señala, "en nuestro sector es especialmente importante el apartado de los horarios de trabajo".

Entiende que, esta escasez de profesionales, "en muchos casos se está traduciendo en subida, aunque sea moderada, de sueldos".

En este sentido, el vicepresidente de la CEO, José Manuel Díaz, asegura que "hoy los chóferes buenos del sector del transporte están muy cotizados; de ahí que estén llegando de países como Rumanía por la creciente demanda".