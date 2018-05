La Escola de Aeronáutica contará con  un máster sobre drones el próximo curso

La Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo tendrá un máster sobre drones a partir del curso 2018/2019, con un total de 24 plazas ofertadas y dos especialidades, que serán impartidas en la Universidad de Santiago y los campus de Ourense y Lugo.

"Mestrado Oficial Interuniversitario en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados" es el nombre de este posgrado, que se presentó ayer en el Aeródromo de Rozas de Madrid. También se impartirá en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría del campus de Lugo (USC).

"O sector necesita profesionais cualificados para o deseño, fabricación, certificación, operación e mantemento deste tipo de sistemas. Ademais Galicia está realizando unha aposta estratéxica crucial para o desenvolvemento do sector aeronáutico", indicó Higinio González, uno de los coordinadores de esta formación. "O novo posgrao xurde en resposta á demanda existente no mercado e desenvólvese en parello ao despegue que está a experimentar este sector do eido da aeronáutica", añadió María Luz Gil, la otra responsable del título.

Este máster es un posgrado oficial de carácter presencial, con una marcada orientación profesional y dirigido a un perfil de grados en ingeniería o física. Una de las especialidades será de gestión de recursos de la tierra, liderada por la USC. La otra, que se impartirá en el campus ourensano, versará sobre la ingeniería de sistemas aéreos no tripulados. Además, habrá prácticas obligatorias de dos meses en empresas o centros de investigación repartidos por la comunidad autónoma gallega.

El precio del máster se estima en unos 1950 euros, según las tarifas que ya fueron aplicadas en el curso 2017/2018.