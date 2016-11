Escolares de Ourense rodarán 'O partido' para loitar contra a violencia de xénero

Escolares ourensáns e ourensás rodarán este fin de semana unha curta coa que buscarán crear debate sobre a violencia de xénero e fomentar relacións igualitarias dende o período escolar. Para iso, a cidade será o plató da rodaxe de 'O partido'. a curtametraxe que está promovida pola Concellería de Igualdade do Concello.

A historia, que será rodada na súa gran maioría no IES As Lagoas, combina elementos reais con ficción e transcorre durante un partido de fútbol no instituto. Nese encontro veremos dous equipos mixtos que permitirá ver diferentes comportamentos e tamén poderemos coñecer as opinións dos siareiros.

O primer pase da curtametraxe será o 25 de decembro, con motivo do Día contra a violencia de xénero.